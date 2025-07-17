Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
80 лет качества Реставрационных мастерских
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Мошенники под видом операторов
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
Легким десертам — легкая сметана
островичи шагают в будущее
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Три кита Успеха
Лев в клетке
Профсоюзы о производственных травмах
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 17.07.2025 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции 18.07.2025 21:340 Четвертый кастинг «Битвы талантов» пройдет в Пскове 18.07.2025 21:200 Личному составу Псковского филиала Университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде 18.07.2025 21:000 СОНКО Псковской области могут получить поддержку в создании своих сайтов 18.07.2025 20:411 Изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока внесут в Псковском районе 18.07.2025 20:400 Ольга Федосеенко избрана новым председателем профсоюза работников связи в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:325 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 11.07.2025 15:040 Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ольга Федосеенко избрана новым председателем профсоюза работников связи в Псковской области

18.07.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

В Доме профсоюзов прошла XXX внеочередная отчётно-выборная конференция Псковской областной организации профсоюза работников связи РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: облсовпроф

В работе конференции принимали участие Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и секретарь ЦК профсоюза по СЗФО, председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников связи России Елена Довгалева.

В ходе заседания Ирина Иванова, председатель областной общественной организации профсоюза работников связи, досрочно сложила свои полномочия в связи с повышением по профсоюзной линии и переходом на работу в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

Новым председателем Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи единогласно избрана Ольга Федосеенко, которая является сотрудником УФПС Псковской области-филиал ФГУП «Почта России». Она хорошо знает структуру профсоюзной организации, имеет значительный опыт работы и активно участвует в развитии профсоюзного движения.

«Ольга Федосеенко зарекомендовала себя как инициативный и ответственный член профсоюза, отлично понимающий специфику нашей работы. Её опыт в Молодёжном совете Псковского облсовпрофа говорит о глубокой вовлечённости в профсоюзную деятельность. Уверен, что она быстро адаптируется к новой роли, а мы со своей стороны окажем ей необходимую поддержку. Отдельные слова благодарности выражаем Ирине Александровне за многолетний труд на посту председателя обкома профсоюза работников связи. Желаем успехов на новом месте работы, остаёмся на связи! В добрый путь!» - выступил Игорь Иванов, лидер регионального профобъединения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 212 человек
18.07.2025, 21:380 Мужчину, самовольно покинувшего больницу, продолжают искать в Пскове 18.07.2025, 21:340 Четвертый кастинг «Битвы талантов» пройдет в Пскове 18.07.2025, 21:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июля 18.07.2025, 21:230 «Горводоканал» помогает ликвидировать аварию на водопроводе в Новоржеве
18.07.2025, 21:200 Личному составу Псковского филиала Университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде 18.07.2025, 21:140 Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля  18.07.2025, 21:000 СОНКО Псковской области могут получить поддержку в создании своих сайтов 18.07.2025, 20:411 Изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока внесут в Псковском районе
18.07.2025, 20:400 Ольга Федосеенко избрана новым председателем профсоюза работников связи в Псковской области 18.07.2025, 20:360 CHERY TIGGO 7L — семья скажет «Спасибо» 18.07.2025, 20:200 Семья музыкантов из Петербурга впервые выступит в «Михайловском» 18.07.2025, 19:550 Преподавателя ВЛГАФК Николая Игнатенкова разыскивают в Псковской области
18.07.2025, 19:390 Особенности устройства пункта управления батальоном узнают гости фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 19:201 Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля 18.07.2025, 19:000 Приговор в отношении псковича, нанесшего 120 ударов по сожительнице, оставили без изменений 18.07.2025, 18:360 Завершается обучение общественных наблюдателей на территории Псковской области
18.07.2025, 18:000 Минюст расширил реестр иноагентов 18.07.2025, 17:530 Замену котлов на котельной № 9 в Пскове проконтролировал губернатор 18.07.2025, 17:470 Молодёжными танцами и музыкой завершатся Дни празднования города Пскова 18.07.2025, 17:350 Ликвидировать нельзя реформировать
18.07.2025, 17:340 Николай Козловский: «Движение Первых» стало площадкой для привлечения множества людей 18.07.2025, 17:270 Более 20 тысяч постановлений вынесено в Псковской области за непристегнутый ремень безопасности 18.07.2025, 17:210 Псковичка зарезала знакомую из ревности. ВИДЕО 18.07.2025, 17:180 Ольга Евстигнеева: половина многодетных семей Псковской области не пользуются мерами господдержки
18.07.2025, 17:120 Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить «Музейную неделю» в Изборске 18.07.2025, 17:060 Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу» 18.07.2025, 16:510 Ремонт тротуаров на части улицы Максима Горького в Пскове завершат в воскресенье 18.07.2025, 16:490 Псковские камеры фотовидеофиксации освоили новый вид нарушений правил дорожного движения
18.07.2025, 16:420 ТКД опубликовала схему военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 16:350 Утонувший в Великой пскович переплывал реку со своим знакомым 18.07.2025, 16:210 «Ростелеком»: Праздники ПЛН создают атмосферу единства, дарят положительные эмоции и формируют новые традиции 18.07.2025, 16:161 Госавтоинспекция: Самое распространенное нарушение ПДД на площади Ленина в Пскове - проезд на красный сигнал светофора
18.07.2025, 16:050 Интерактив: Автомобильный хаос на псковской Дамбе 18.07.2025, 15:560 МВД разработало поправки в законы о техосмотре транспортных средств 18.07.2025, 15:480 Значительный объём новой информации введён в научный оборот на чтениях памяти Саввы Ямщикова в «Михайловском» 18.07.2025, 15:430 В Псково-Печерском монастыре вспоминают вспоминают основателя любительского хора
18.07.2025, 15:350 Три парадных зала Александровского дворца в Царском Селе открываются после обновления 18.07.2025, 15:250 Пропавшая в деревне Крипецкое-1 пенсионерка была спасена благодаря добровольцам «Леса на связи» 18.07.2025, 15:210 Написать и отправить письмо через «полевую почтовую станцию» смогут гости военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 15:100 Несколько домов подтопленны из-за осадков в поселке Стурги Красные
18.07.2025, 15:000 Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ 18.07.2025, 14:560 Псковские комплексы фотовидеофиксации стали чаще выявлять непропуск пешеходов на переходах 18.07.2025, 14:450 Мужчину в клетчатой рубашке разыскивают в опочецкой деревне Болгатово 18.07.2025, 14:440 В Пскове двигавшийся в потоке транспорта водитель СИМ «догнал» остановившийся автомобиль. ВИДЕО
18.07.2025, 14:400 Автомобиль с ручным управлением вручили гвардии подполковнику Александру Поддуеву 18.07.2025, 14:330 «Дневной дозор»: Как привлечь избирателей? 18.07.2025, 14:230 Псковичи чаще других россиян покупают одежду «с рук» 18.07.2025, 14:160 Более 100 подарков разыграют на дне рождения ТК «ПИК60» в Пскове
18.07.2025, 14:060 Сотрудники МЧС извлекли тело утонувшего псковича из реки Великой в Пскове 18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля 18.07.2025, 13:490 В деревне Заполье Псковской области предали земле останки семи воинов-красноармейцев 18.07.2025, 13:450 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя и продуктов
18.07.2025, 13:390 Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей 18.07.2025, 13:331 В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России 18.07.2025, 13:280 Строительство десяти многоэтажек в псковской деревне Хотицы планируют завершить до 2027 18.07.2025, 13:170 Хор священников из Пскова спел на Мамаевом кургане
18.07.2025, 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июля 18.07.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о том, как государство помогает семьям 18.07.2025, 12:590 Абитуриент-2025: плачь и плати 18.07.2025, 12:570 Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Псковской области выдают «шикарный цветной фотоматериал»
18.07.2025, 12:440 Выставка о жизни архитектора и реставратора Юрия Спегальского открылась в Псковском музее-заповеднике 18.07.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 18.07.2025, 12:240 Автомобиль Nissan горел на улице Майора Доставалова в Пскове 18.07.2025, 12:160 Девять колледжей Псковской области посетят школьники в рамках проекта «Билет в будущее»
18.07.2025, 12:082 Большой затор образовался в районе Дамбы в Пскове 18.07.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 18.07.2025, 11:520 «Семейные ценности»: Как государство помогает семьям? 18.07.2025, 11:450 Нежилой дом горел в Опочке
18.07.2025, 11:380 Понятие МЖК появится в российском законодательстве 18.07.2025, 11:350 Дорогу в гдовскую деревню Перегреб размыло дождями 18.07.2025, 11:270 «На пятой передаче»: Все о комплексах фотовидеофиксации 18.07.2025, 11:200 Георгий Василевич: конференция по вопросам реставрации в «Михайловском» важна для всего музейного сообщества
18.07.2025, 11:120 141 человек пострадал от клещей в Псковской области за минувшую неделю 18.07.2025, 11:100 Объем производства пиломатериалов в Псковской области увеличился на 13% 18.07.2025, 11:060 Ретроградный Меркурий начался сегодня 18.07.2025, 11:000 В 85 домах деревни Селище Псковского района провели газ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru