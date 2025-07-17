Общество

Ольга Федосеенко избрана новым председателем профсоюза работников связи в Псковской области

В Доме профсоюзов прошла XXX внеочередная отчётно-выборная конференция Псковской областной организации профсоюза работников связи РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: облсовпроф

В работе конференции принимали участие Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и секретарь ЦК профсоюза по СЗФО, председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников связи России Елена Довгалева.

В ходе заседания Ирина Иванова, председатель областной общественной организации профсоюза работников связи, досрочно сложила свои полномочия в связи с повышением по профсоюзной линии и переходом на работу в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

Новым председателем Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи единогласно избрана Ольга Федосеенко, которая является сотрудником УФПС Псковской области-филиал ФГУП «Почта России». Она хорошо знает структуру профсоюзной организации, имеет значительный опыт работы и активно участвует в развитии профсоюзного движения.

«Ольга Федосеенко зарекомендовала себя как инициативный и ответственный член профсоюза, отлично понимающий специфику нашей работы. Её опыт в Молодёжном совете Псковского облсовпрофа говорит о глубокой вовлечённости в профсоюзную деятельность. Уверен, что она быстро адаптируется к новой роли, а мы со своей стороны окажем ей необходимую поддержку. Отдельные слова благодарности выражаем Ирине Александровне за многолетний труд на посту председателя обкома профсоюза работников связи. Желаем успехов на новом месте работы, остаёмся на связи! В добрый путь!» - выступил Игорь Иванов, лидер регионального профобъединения.