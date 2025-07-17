Общество

Врач рассказала об опасности холодного душа

Холодный душ в жару безопасен, если организм подготовлен, в противном случае из-за резкого сужения сосудов это может привести к плачевным последствиям, в том числе к инсульту, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ - небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром», — сказал он.

Вахляев порекомендовал заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться, пишут РИА Новости.

«Прохладный душ - это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно», - отметил врач.