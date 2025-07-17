Общество

Умер ветеран ВОВ Зиновий Меркин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«На 102 году ушел из жизни почётный гражданин Санкт‑Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин», - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что с уходом Меркина город понес большую утрату. Он выразил соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам.

«Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу. В первые дни Великой Отечественной войны, прибавив себе год, 17-летний Зиновий Меркин ушел на фронт. Был зачислен во 2-й стрелковый полк Ленинградской армии народного ополчения. Первый бой принял под Нарвой. Воевал на Невском пятачке, Курской дуге и на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем - в общевойсковой разведке. Был четыре раза ранен, но всегда возвращался в строй», - отмечается в тексте соболезнования.

После победы в Великой Отечественной войне Меркин вернулся в Ленинград. Почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы он начал общественную работу в Совете Ленинградской Армии народного ополчения и до последних своих дней активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его подвиги и труд отмечены высокими государственными наградами. В их числе - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда», орден Почета.

«В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды – звания «Почётный гражданин Санкт‑Петербурга». Зиновий Леонидович - настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей - мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны», - отметил губернатор.