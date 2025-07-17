Общество

Археологи начали раскопки у изборской деревни Турок

В эти знойные выходные начинает работу экспедиция на еще одном могильнике недалеко от Изборска, у деревни Турок, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».

Сейчас могильник у деревни Турок выглядит как невысокий холм посреди заросшего травой поля. Но еще в 1972 году В. В. Седов осматривая его, писал, что наверху этого холма имеется выложенная из камней прямоугольная могильная обкладка. Местные жители называли холм с обкладкой «Царскими могилками» и рассказывали, что в начале 20 века могил, обложенных камнями, было гораздо больше, а на некоторых из них стояли каменные кресты.

«На сегодняшний день из-за многолетней распашки невозможно понять, где располагались эти каменные обкладки с крестами, поэтому основная цель экспедиции – заложить несколько разведочных раскопов, чтобы понять сохранились ли захоронения и как они распространяются», - рассказали археологи.