Общество

С 2026 года россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой

Россиян с 2026 года начнут штрафовать за оплату криптовалютой. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Сумма штрафа для физлиц составит от 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 700 тысяч рублей. Федеральный закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в 2021 году. Он запрещает оплату криптовалютой на территории страны. Однако в России разрешены приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также разрешен майнинг, пишут «Известия».

С 2021 года расчеты с цифровыми валютами отчасти ушли в серую зону, сообщила советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева.

«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — обозначила она.

Одна из самых популярных отраслей для платежей в крипте — видеоигры, рассказал IT-эксперт Иван Калмыков. Кроме того, в России, по данным на середину 2023 года, работает 300–400 криптопроцессинг‑сервисов и ботов, предлагающих помощь в приеме оплаты товаров и услуг криптовалютами, сообщила младший юрист КА Pen & Paper Анна Лысенко.

Один из таких сервисов, кошелек Antarctic, позволяет оплатить товар в стейблкоине, привязанном к курсу доллара — USDT, и конвертирует его в рубли. «Известия» подключились к Antarctic и изучили его функционал.