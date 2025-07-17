Псковичи, призванные на службу в Росгвардию, приняли присягу

Торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими, призванными на службу этой весной из Псковской области и других регионов страны состоялась в Сыктывкаре в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского управления ведомства.
Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области
В ведомстве отметили, что более 120 военнослужащих, прибывших для прохождения службы по призыву из разных регионов страны, поклялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и народ России.
С пожеланиями и словами напутствия выступили врио командира войсковой части, помощник командира по работе с ветеранами подполковник в отставке Иван Тарасенко. Офицеры Центра подготовки личного состава поздравили солдат с принятием военной присяги и пожелали им честно выполнять воинский долг.
Центр готовит сапёров, взрывников, специалистов полевого электроснабжения, механиков инженерно-технических средств охраны.