Общество

Псковичи, призванные на службу в Росгвардию, приняли присягу

Торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими, призванными на службу этой весной из Псковской области и других регионов страны состоялась в Сыктывкаре в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского управления ведомства.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В ведомстве отметили, что более 120 военнослужащих, прибывших для прохождения службы по призыву из разных регионов страны, поклялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и народ России.

С пожеланиями и словами напутствия выступили врио командира войсковой части, помощник командира по работе с ветеранами подполковник в отставке Иван Тарасенко. Офицеры Центра подготовки личного состава поздравили солдат с принятием военной присяги и пожелали им честно выполнять воинский долг.

Военнослужащие приступили к первоначальному профессиональному обучению, которое включает в себя физическую, строевую и огневую подготовку, а также освоение теоретических знаний, формирование практических навыков и умений. Затем для росгвардейцев начнётся учебный период, в ходе которого они пройдут обучение по освоению специальностей инженерного профиля. Завершив обучение, военнослужащие сдадут теоретические и практические экзамены, после чего будут направлены для дальнейшей службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии.

Центр готовит сапёров, взрывников, специалистов полевого электроснабжения, механиков инженерно-технических средств охраны.