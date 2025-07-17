Общество

Псковичи вошли в тройку главных ценителей кваса в России

Цифровая экосистема МТС совместно с Центром аналитики и исследований MTS AdTech проанализировала предпочтения россиян в летних напитках. Псковщина заняла третье место в стране по популярности кваса среди населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Россияне стали пить квас чаще на 26%. Примерно каждый третий пскович называет этот традиционный славянский напиток своим любимым. Другой популярный напиток, холодный чай, предпочитает каждый пятый опрошенный. Компот и морс выбирает каждый седьмой житель региона. Наименьшую популярность в летний сезон приобрели кофе со льдом (9%), вода с добавлением сока и фреши (по 7% соответственно).

За последний год 61% россиян стали также чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе. Стоит отметить, что покупные летние напитки пользуются у опрошенных большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам.

Потребление алкоголя сократили 52% представителей поколения Х и по 46% представителей остальных поколений. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33% респондентов из этой возрастной группы. От энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.

«Данные опроса показывают, что беби-бумеров можно назвать поколением ЗОЖ — именно они чаще остальных пьют полезные напитки — квас (31%), компоты и морс (20%) и воду с добавлением сока (10%). Поколение Y в летний период чаще остальных предпочитает холодный чай (17%), поколение Х — квас (32%). Анализ покупательских паттернов разных поколений дает возможность более точно выстраивать рекламные стратегии, основываясь не на субъективных представлениях о ценностях людей разных возрастов, а на их реальных запросах. Например, считается, что для зумеров исключительно важна забота о здоровье, но они чаще, чем другие поколения, пьют сладкие газированные напитки (17%) и холодный чай (17%). Это говорит о выборе не столько пользы, сколько вкуса и впечатлений, что может стать хорошим заходом для креатива», — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.