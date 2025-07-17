Общество

Антон Мороз: Развивать ТОС на округе №3 мы будем вне зависимости от результатов выборов

Развивать территориальные общественные самоуправления на округе №3 мы будем вне зависимости от итогов выборов, заявил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз на городском форуме ТОС 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть депутаты, у которых на округе работает много активных ТОСов. Такой работе депутата, который действительно знает, что происходит на территории и включается в деятельность на высоком уровне, надо учиться, надо перенимать ее, принимать хороший положительный опыт. Мы обязательно на третьем округе будем это делать, вне независимости от исходов выборов», - сказал Антон Мороз.



Победитель праймериз отметил, что на сегодняший формум были приглашены инициативные граждане.



«Мы сегодня пригласили активных жителей округа. Они с огромным удовольствием прослушали сегодняшние вопросы, поняли, что ТОСы - это не так страшно и что это эффективный инструмент», - заключил Антон Мороз.



Также сегодня Антон Мороз подал документы для регистрации на довыборы в Псковскую гордуму от партии «Единая Россия».