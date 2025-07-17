Общество

Администрацию Переслегинской волости обязали установить ограждение на детской площадке в великолукской деревне

Администрацию Переслегинской волости Великолукского района обязали установить ограждение на детской площадке в деревне Майкино, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению прокурора Великолукского района в интересах неопределенного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних, к администрации сельского поселения «Переслегинская волость» о признании незаконным бездействия, об обязании установить ограждение на детской площадке.

Прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой установлено, что на детской площадке, расположенной в деревне Майкино во дворе домов №1 и 2 не имеется ограждения по периметру площадки. По результатам проверки в адрес администрации сельского поселения вынесено представление.

В настоящее время нарушения, указанные в представлении, не устранены.

Суд административные исковые требования удовлетворил. На администрацию сельского поселения «Переслегинская волость» возложена обязанность установить ограждение на детской площадке.