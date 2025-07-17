Общество

Грозы и ливни прогремят на территории Псковской области вечером

На территории пройдут грозы и ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«С периода 17:00 до 20:00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами ливни», — сообщили в МЧС.

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