Общество

Псковичи стали интересоваться пчеловодством в 2 раза чаще

Цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом Строки проанализировала отношение россиян к литературе про сад и огород. Эксперты зафиксировали рост интереса псковичей к литературе по пчеловодству.

Каждый десятый дачник Псковщины стал обращаться к специальной литературе о содержании пчел. Чаще всего такие книги ищут мужчины в возрасте от 45 до 54 лет.

«Испокон веков Псковская земля славилась качеством мёда ― по разным оценкам более 10 тысяч пчел на всех пасеках региона производят ежегодно не менее сотни тонн продукта. Мы рады поддерживать этот значимый культурный тренд, поэтому информацию о пчеловодстве может найти каждый желающий в наших экосистемных сервисах. Также многие годы мы предоставляем наши технологические решения для мониторинга микроклимата в ульях на пасеках по всей стране, чтобы пчеловоды могли получать более качественный продукт и оптимизировать процессы ухода за пчелами. Используя современные технологии, такие как IoT-устройства и анализ данных, мы помогаем обеспечивать лучшую среду для пчел, что, в свою очередь, способствует увеличению продуктивности и здоровья их семьи. Наша цель — не только поддерживать традиции пчеловодства, но и внедрять инновации, которые облегчают труд пчеловодов и способствуют распространению знаний о важности сохранения этих насекомых в природе», — комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

По данным книжного сервиса МТС Строки, Псковщина стала одним из самых читающих регионов Северо-Запада в 2024 году. По итогам прошлого года псковичи потратили более 30 часов на чтение книг, а их список прочитанного за прошлый год пополнился на более чем 10 тысяч книг. При этом один из пользователей установил рекорд, прочитав за год 418 книг. Любимыми жанрами псковичей стали фэнтези, любовные романы, детективы, современная литература, фантастика.