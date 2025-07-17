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Общество

Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» приступил к работе в Пушкинском заповеднике

24.07.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

Отряд из 15 волонтёров, работающий под эгидой фонда «Сохраняя наследие» — крупнейшей волонтерской и экологической инициативы Благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство», приступил к работе в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фотография: Отряд под эгидой фонда «Сохраняя наследие» в Святогорском монастыре / музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в отличие от привычных объединений пушкинских доброхотов, формирующихся из воспитанников общеобразовательных учебных заведений, эту группу составляют представители высшей школы. Это профессора, преподаватели и аспиранты из Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Казанского национального исследовательского технологического университета, Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, Красноярского научного центра СО РАН, Московского государственного института культуры, Московского педагогического госуниверситета, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сибирского федерального университета, Уральского федерального университета.

Новый отряд будет работать в заповеднике в течение десяти дней, до 1 августа, сообщила куратор движения пушкинских доброхотов в музее, методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Надежда Шабловская. С одной стороны, как и обычные доброхоты, гости в течение четырёх часов ежедневно будут помогать сотрудникам службы лесов и парков выполнять разнообразные сезонные работы. Для этого они даже закупили и привезли с собой инвентарь на сумму в 50 тысяч рублей. Это вёдра, лейки, лопаты, веерные грабли, секаторы и другие постоянно необходимые в деревенском хозяйстве вещи, которые по окончании работы тут же, в музее, отряд планирует и оставить. Однако, помимо физической работы по заданию музея специалисты из высшей школы, подробнее познакомившись с работой музея-заповедника и его объектами, намерены выполнить и определённый объём исследовательской работы. Направления и детали этой своей деятельности бойцы отряда в ближайшее время согласуют за круглым столом с участием заместителя директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Екатерины Дмитриевой.

Уже сегодня новый отряд приступил к работе, сообщила Надежда Шабловская. В первой половине дня волонтёры под началом Андрея Прокофьева, ведущего специалиста отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий Пушкинского Заповедника, пропололи от сорняков молодую берёзовую аллею в Михайловском.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года о своём желании приехать в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в качестве добровольных помощников сообщили очень разные отряды из малых и больших городов России. На сегодня большая часть из них уже завершила свою летнюю работу, отметили в музее, напомнив, что у истоков широкого волонтёрского движения в Святогорье стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки паломников-добровольцев в «Михайловском» называют старинным русским словом «доброхоты».

Источник: Псковская Лента Новостей
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