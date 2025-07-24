Общество

Вице-президент «Ростелекома» и губернатор Псковской области обсудили цифровое развитие региона

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-президента — директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова состоялась 23 июля. Стороны обсудили взаимодействие по текущим проектам и перспективные направления сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает реализацию второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), предусматривающего появление современной мобильной связи в сельской местности. В этом году компания построила и ввела в эксплуатацию 6 базовых станций в деревнях Псковской области. Всего же с момента старта проекта УЦН 2.0 качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE (4G) в регионе было обеспечено 64 малых населенных пункта.

Псковская область также стала первым регионом в Северо-Западном федеральном округе, где был апробирован новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). В начале 2025 года проект по модернизации телеком-инфраструктуры завершили в Изборске, его реализовали за счет субсидии из областного бюджета, средств муниципального образования и инвестиций «Ростелекома». Благодаря выполненным работам местные жители получили возможность пользоваться высокоскоростным домашним интернетом со скоростью и другими цифровыми сервисами. Планируется, что до конца года доступ к современным услугам связи по аналогичной схеме получат еще более 450 семей, проживающих в шести населенных пунктах региона.

«То, что мы сделали в Изборске, вызвало хороший резонанс во всех субъектах. Коллеги из других регионов Северо-Западного федерального округа планируют идти по вашим стопам. “Ростелеком” неизменно выступает инфраструктурным и технологическим партнером Псковской области. Мы не только развиваем наши сети и увеличиваем доступность телеком-услуг, но и готовы воплощать в реальность цифровые проекты, которые позволяют более эффективно управлять городским хозяйством, повысить уровень безопасности в регионе, сделать его более удобным и комфортным для жизни», - рассказал на встрече вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Еще одной важной темой обсуждения стало повышение спроса на фиксированный интернет и организация зон Wi-Fi в Псковской области.

«Мы в этом заинтересованы, ведем переговоры со всеми нашими потенциальными партнерами. Мы бы хотели, чтобы эти зоны бесшовно для потребителя перетекали одна в другую, чтобы у людей была возможность пользоваться устойчивым интернетом. Кроме того, важно в проект включить уже имеющуюся инфраструктуру, например, систему “Безопасный город”. Если от вас будут предметные предложения, конечно, их рассмотрим. “Ростелеком”, действительно, наш давний надежный партнер», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Александр Логинов также обсудили и другие перспективы дальнейшего сотрудничества. Компания представила актуальные решения по цифровизации ЖКХ — например, создание цифровых двойников многоквартирных домов для более качественного и эффективного мониторинга их состояния. Кроме того, Александр Логинов рассказал о возможности реализации проектов по модернизации освещения и архитектурной подсветке, транспортной безопасности, цифровой охране образовательных учреждений, анализу туристического потока и другим направлениям.