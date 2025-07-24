Общество

Новое качество жизни

24 июля Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась презентация нового медицинского и реабилитационного оборудования, предоставленного благотворительным фондом «Память поколений». Это уникальные разработки отечественных производителей, которых ранее в учреждениях социального обслуживания Псковской области не было. Теперь современная техника будет доступна не только пожилым людям, но и другой социально незащищенной категории граждан - детям с особенностями развития, проживающим на юге области.

Псковская Лента Новостей выяснила, для чего предназначена дорогостоящая аппаратура, как она оказалась в городе на Ловати, и что чувствуют пациенты, уже успевшие побывать на процедурах.

Как в сказке

Дом-интернат для престарелых и инвалидов был открыт на окраине города Великие Луки в декабре 1982 года, спустя пять лет был возведен второй корпус. В настоящее время в государственном учреждении социального обслуживания проживают 350 человек, которых обслуживают более 100 сотрудников. Их подопечные - люди преклонного возраста, инвалиды по различным заболеваниям, которые нуждаются в уходе, не могут обходиться без посторонней помощи. Многим из них необходима реабилитация, которую зачастую невозможно проводить без современного оборудования. История его появления в великолукском доме-интернате, по словам сотрудников, похожа на самую настоящую сказку.

Некоторое время назад директор учреждения Ольга Томаева проходила лечение в санатории «Хилово», где с ней «сотворили самое настоящее чудо»: она стала чувствовать себя лучше буквально через 4 дня после ряда аппаратных процедур. Тогда возникла идея приобрести аналогичное оборудование для дома-интерната, чтобы улучшить качество жизни его постояльцев, помочь им стать более социально активными. Приобрести дорогостоящую технику силами государственного учреждения не представлялось возможным, найти поддержку на стороне тоже оказалось не просто. И вдруг раздался звонок от представителей крупного федерального благотворительного фонда «Память поколений», который предложил помощь в рамках совместного с программой «ДоброFON» компании FONBET всероссийского проекта «Города Героев».

Благотворители предложили купить необходимое учреждению реабилитационное оборудование на сумму в пределах полутора миллионов. Ни минуты не сомневаясь, сотрудники дома-интерната собрались на планерку, обсудили и решили: «Да, это наш шанс». Запросили именно то оборудование, о котором давно мечтали - аппарат прессотерапии и лимфодренажа «Лимфа Э» и аппарат для кинезотерапии «Ормед Кинезо» - уникальная разработка российского производителя, аналогов которой пока нет. Помощь согласовали быстро — новую технику поставили уже через месяц.

«Мы не избалованы подобного рода оборудованием, оно дорогостоящее, и нам не всегда по плечу такие траты. Система социальных учреждений планомерно развивается, но, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Ранее в государственных учреждениях социального обслуживания региона таких аппаратов не было, и, что отрадно отметить, это техника российского производства. Она современная, многофункциональная и многим людям может принести пользу. Это серьезный шаг в сторону развития реабилитационных услуг, которые очень востребованы», - обратила внимание на важность события в масштабах всего региона Татьяна Николаева, заместитель министра социальной защиты Псковской области.

Она констатировала, что подарок, который получил дом-интернат в Великих Луках, поможет поддерживать здоровье постояльцев, повысить качество их жизни, выйти на новый уровень оказания услуг. Татьяна Николаева заверила, что администрация учреждения приложит максимум усилий для того, чтобы полученное оборудование не простаивало, а было максимально эффективно задействовано во благо проживающих. Она пожелала постояльцам крепкого здоровья, продолжительной, активной и насыщенной жизни, а сотрудникам - комфортных условий работы. Также замминистра выразила признательность благотворителям, которые уже не в первый раз оказывают внимание региону и Великолукскому дому-интернату в частности: «Мы искренне благодарны фонду и проекту за предоставленную возможность реабилитации, абилитации наших проживающих. Берет большая гордость за то, что в нашей стране существуют такие сплоченные команды, которые реализуют правильные проекты, и всё это молодые люди. Браво вам!»

Дань почёта и уважения

Благотворительный фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За 10 лет практически 20 тысяч ветеранов по всей России получили необходимую поддержку - это средства реабилитации, высокотехнологичные коляски, современные слуховые аппараты, комплекты медикаментов, протезирование верхних и нижних конечностей, возможность пройти лечение в профильных медицинских учреждениях и многое другое.

В Псковской области фонд за время своего существования помог более 200 ветеранам, которые получили долгожданную помощь на сумму более 22 млн рублей. Была оказана поддержка учреждениям социальной сферы в разных точках региона.

«Каждая помощь для нас значима, и мы всегда радуемся, когда она оказывается тем людям, которым действительно необходима, тем, кто зачастую не может сказать, что им эта помощь нужна. Это люди, которые прошли самое страшное время. В годы Великой Отечественной войны каждый из них, не думая о том, что может пожертвовать жизнью, шёл до конца. И мы будем идти до конца, идти дальше и помогать», - заявила руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова.

Она рассказала, что совместный проект фонда «Память поколений» и благотворительной программы ДоброFON посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение года будут оснащены социальные учреждения и объекты городской инфраструктуры в 18 городах воинской славы и трудовой доблести. В некоторых из них благотворители уже побывали и заметили, что настолько тепло, открыто и дружелюбно их ещё нигде не встречали, а администрацию Великих Лук и дома-интерната отдельно поблагодарили за слаженное и продуктивное взаимодействие.

Следующим слово взял заместитель генерального директора по связям с общественностью компании FONBET Никита Иванов. Он поздравил присутствующих с 80-летием Победы и напомнил, что в 2026 году будет другой юбилей, трагичный - 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Мы придумали благотворительную программу «Города Героев» как раз для того, чтобы эти две даты были в центре внимания всей нашей огромной страны не только 9 мая и 22-го июня. С начала года мы побывали уже во многих городах, теперь приехали в Великие Луки, и для нас это особая честь. Потому что этот город в полном объеме испытал на себе ужасы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Никита Иванов и пожелал всем постояльцам учреждения крепкого здоровья, поддержанию которого поспособствует новое оборудование.

Отметим, в настоящее время среди проживающих Великолукского дома-интерната - 4 ветерана Великой Отечественной войны, 6 тружеников тыла, 4 несовершеннолетних узника фашизма и приравненных к ним граждан, один участник специальной военной операции и 56 граждан со статусом «дети войны».

«Традиции самоотверженного служения Отечеству, воинской доблести и отваги при защите Родины вписаны в героическую летопись Великих Лук, которые всегда были городом-воином, отважным защитником западных рубежей Русской земли. Особенной страницей стала для Великих Лук Великая Отечественная война. Великолукская наступательная операция, в ходе которой город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, вошла в историю под названием «Малый Сталинград». Великолучане всегда с честью служили Родине и сегодня продолжают доблестно отстаивать интересы родной страны», - важность события для города, имеющего богатую ратную и трудовую историю, отметила заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Инна Репях.

Она поприветствовала собравшихся от имени главы городской администрации Андрея Беляева и констатировала, что передача реабилитационного оборудования социальному учреждению, в котором в том числе живут ветераны войны, ветераны боевых действий, самоотверженные труженики - это дань почета и уважения ко всем великолучанам, отдавшим свои силы и энергию служению Отечеству.

«Уверены, что современное оборудование обязательно станет существенным вкладом в дело реабилитации наших ветеранов и всех проживающих в доме-интернате. Мы искренне благодарим организаторов всероссийского проекта и благотворительный фонд «Память поколений» за то, что наш город стал седьмым на карте «Городов Героев», за весомую помощь и внимание к Великим Лукам. Надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества. От имени администрации и от себя лично я желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и успехов во всем», - подытожила свою речь Инна Репях.

«Как на волнах»

После торжественной части журналистам и гостям мероприятия продемонстрировали новое оборудование, которое проживающие уже успели оценить: теперь они просят назначать им процедуры снова и снова.

Пользуется спросом аппарат прессотерапии и лимфодренажа «Лимфа Э», который посредством массажа с помощью сжатого воздуха разгоняет лимфоток, предупреждая патологию. Импульсное воздействие активизирует кровообращение, обменные процессы. Все ткани и органы получают много кислорода и питательных веществ, восстанавливаются важные для жизни функции, обеспечивается спазмалитический эффект, проходит усталость, скованность движения. Возможен общий массаж тела или отдельных частей — рук, ног, живота, поясницы.

«Сегодня мы демонстрируем работу так называемых «сапожек», лимфодренаж. Изначально эта аппаратура была создана для лечения варикоза нижних конечностей, потому что она очень хорошо улучшает кровоток в сосудах, улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов. Но сейчас она используется гораздо шире и в медицине, в косметологии. Используется при нарушениях лимфооттока, при дряблости кожи, повышении массы тела, из организма выводится лишняя жидкость и токсины», - рассказала врач-невролог Антонина Кузьменкова.

Показанием к применению данного аппарата является варикозная болезнь, лимфатические заболевания, необходимость повышения иммунитета, стрессоустойчивости, уменьшение тромбообразования. Имеются противопоказания, в том числе наличие онкологических заболеваний, нарушение целостности кожи, нервных стволов, наличие у человека металлоконструкций и кардиостимуляторов, обострение хронических заболеваний, повышение массы тела, психические заболевания, эпилепсия, алкоголизм и некоторые другие.

«На организм оказывается достаточно сильное воздействие, поэтому рекомендуется эта процедура раз в два-четыре дня, 10-15 сеансов, повторяется не больше чем два раза в год. Время проведения процедуры - от 15 до 30 минут. Противопоказаний в части возраста нет, но в любом случае назначение физиопроцедуры должен делать доктор», - подчеркнула Антонина Кузьменкова.

«Чувствую себя прекрасно. Что-то сжимает, потом разжимает плавно. В общем, приятно, ни боли, ни каких-то других неприятных чувств», - поделилась ощущениями её 88-летняя пациентка, которая выступила «моделью» во время демонстрации работы нового оборудования. Конечная цель прессотерапии и лимфодренажа - улучшение качества жизни. У тех, кто проходит процедуру, значительно улучшается самочувствие, настроение, повышается устойчивость к стрессам.

«Помогли целому городу»

«Вчера вечером лежу и думаю, чего-то мне не хватает. А потом поняла: у меня спина не болит. Я уже до такой степени привыкла к боли, что теперь без неё необычно», - поделилась другая жительница дома-интерната, которая проходит реабилитацию на аппарате для кинезотерапии «Ормед Кинезо». Она всего третий раз посещает процедуру, но уже ощущает положительный эффект. В результате растягивания позвонков давление на межпозвоночной грыже уменьшилось, мобильность позвоночника стала совершенно другой, улучшился сон, прошли головные боли. На вопрос об ощущениях во время процедуры женщина с улыбкой отвечает: «Как на волнах».

Данная установка позволяет осуществлять реабилитационные мероприятия постинсультных состояний, болезней опорно-двигательного аппарата, профилактику и снятие болевого синдрома межпозвоночной грыжи и артритов, используется в медицинских учреждениях и санаториях.

«Это аппарат для лечения движением. За счет того, что он совершает движение вверх-вниз, он разрабатывает мышцы, которые в обычной жизни не двигаются, особенно с возрастом. Показанием к применению являются практически все заболевания позвоночника - остеохондроз, протрузия, грыжи позвоночника, которые не требуют оперативного лечения, артриты, артрозы, миалгии, болезнь Бехтерева. Очень хорошо помогает больным, у которых снижена подвижность позвоночника, людей пожилого возраста: например, если человек долго находился на постельном режиме, в гипсе или длительное время стоял аппарат Елизарова. Благодаря процедуре улучшается работа связочного аппарата, сухожилий, мышц, суставов, сегментов позвоночника. Нормализуется приток кислорода и крови в организм, кровоснабжение головного мозга. За счет того, что позвоночник растягивается, улучшается дыхание. Поэтому данный аппарат используется и при заболеваниях легочной системы, включая пневмонии и реабилитацию после перенесенного ковида — изначально он для этого и создавался. Спектр показаний очень большой, думаю, найдётся по несколько у каждого нашего пациента», - поделилась врач-невролог.

Она добавила, что противопоказания здесь тоже имеются - онкология, доброкачественные опухоли, полная обездвиженность суставов или их деформация, обострение острых хронических заболеваний, психические заболевания, алкоголизм, некоторые женские заболевания и ряд других. Как и в случае с любой другой процедурой, решение о допуске к ней принимает лечащий врач.

«Этот аппарат уникален, раньше в нашем городе такого не было. Мы очень рады, что у нас появилась возможность лечить больных, и, что немаловажно, прямо в стенах учреждения, учитывая мобильность наших пациентов. Для таких домов-интернатов, как наш, подобное оборудование жизненно необходимо», - подчеркнула специалист.

Пользоваться современной техникой смогут не только жители учреждения, но и подопечные Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенного в Великих Луках.

«Мы не можем позволить простаивать такой аппаратуре в то время, когда наши проживающие не будут ею пользоваться, это просто нерационально и нецелесообразно. Нужно помогать как можно большему количеству людей, которым это необходимо, тем более в пределах нашего города, который действительно не избалован таким оборудованием. А детки - социально незащищенная категория, именно та, которая в этом очень сильно нуждается. Ни одной мамочке не под силу оплачивать эти установки, достать бесплатную путевку в санаторий сложно. Поэтому, когда будет время, по назначению врача детки из реабилитационного центра тоже смогут посещать наш аппарат, который поможет им восстановиться после заболеваний и травм», - пообещала директор Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга Томаева.

Она поблагодарила авторов проекта за заботу об учреждении и проживающих, здоровье и хорошее настроение которых - залог их качественной жизни. «Вы помогли целому городу и действительно пройдете через все поколения, начиная от особенных деток и заканчивая пожилыми людьми. Думаю, все горожане будут вам благодарны. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Город воинской славы Великие Луки и наш дом-интернат всегда вам рады, будем вас ждать», - обратилась к благотворителям Ольга Томаева.

В заключение хотелось бы привести слова Татьяны Николаевой, замминистра социальной защиты Псковской области, прозвучавшие на мероприятии: «Реабилитация важна каждому, кто в ней нуждается — и детям, и взрослым. Оборудование не должно простаивать, оно должно работать на благо человека». Уверены, что так оно и будет, и необходимые процедуры будут доступны и полезны каждому.

Ульяна Лаблюк