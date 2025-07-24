Общество

В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России

25 июля, в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся выпуск 28 слушателей курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава из УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областям, Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН России

В течение месяца слушателями были изучены теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, пройдена физическая и огневая подготовка.

Все выпускники получили свидетельства об успешном освоении программы профессиональной подготовки по должности служащего «Младший инспектор», которые им вручили начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и заместитель начальника филиала по учебной и научной деятельности Роман Иваняков.

в УФСИН отметили, что в этот же день в Псковском филиале университета ФСИН России завершилось обучение в дистанционном формате на курсах повышения квалификации у 21 сотрудника из семи территориальных органов ФСИН России по дополнительной профессиональной программе «Основные направления деятельности в сфере постпенитенциарной пробации».