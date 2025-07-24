Фотофакт: Деревья высадили около правительства в Пскове

Деревья высадили около здания правительства в на улице Некрасова, 23 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Напомним, что у здания правительства Псковской области ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга.
В связи с этим на улице Некрасова был осуществлён спил деревьев.
Также продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года. В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.