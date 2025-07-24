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Общество

Фотофакт: Деревья высадили около правительства в Пскове

25.07.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

 Деревья высадили около здания правительства в на улице Некрасова, 23 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, что у здания правительства Псковской области ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга.

 

В связи с этим на улице Некрасова был осуществлён спил деревьев. 

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Также продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года. В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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