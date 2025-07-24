Общество

Игорь Савицкий: Для подготовки хороших специалистов нужна контрактная система

Контрактная система на производствах могла бы улучшить уровень подготовки специалистов и заинтересовывать их оставаться на местах. Такое мнение озвучил директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий в эфире программы «Люди труда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Государство не заинтересовано в кадрах. Никому это не интересно. В армии — контракты, в госслужбе — контракты, а в бизнесе контрактов нет, есть трудовое законодательство. И мы не имеем возможности вложить деньги в подготовку специалиста. Мы же не благотворительное общество, с нас акционеры спросят, куда деньги расходуются, мол, занимаешься ерундой какой-то. Люди же со мной общаются, люди денег хотят, а если они будут видеть, что я их разбрасываю направо и налево, то у них возникнут сомнения в том, что я хозяин. Приходится отчитываться за каждую копейку перед коллективом в первую очередь», - отметил предприниматель.

Он считает, что контракт может заинтересовать человека выгодными условиями жизни.

«Почему контракт — это выгодно? Человека заинтересовать надо. Приходят ко мне люди работать, кто-то хочет взять ипотеку. Во-первых, я выступаю за него гарантом перед банком, если он заключил контракт. Во-вторых, мы можем договориться, чтобы проценты по ипотеке на себя взяло предприятие. Это же тоже вложения. Я должен быть уверен, что человек будет работать на меня. Без вложений не получится специалист. Вкладываться нужно, растить как цыпленка. Год-полтора нужно учить, два еще поработать — вот тогда получится специалист. Но у нас же люди не рабы: если хочет человек уйти, то, пожалуйста. Вот смета: сколько в него вложили, выплати — и ступай. Или новый работодатель пусть выплачивает и получает готового специалиста», - заключил Игорь Савицкий.