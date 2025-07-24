Общество

В Госдуме захотели запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах. Соответствующий комментарий приводит «Агентство городских новостей Москва».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что девушкам нельзя находиться в публичных местах в откровенных бикини. «Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего», — подчеркнул он.

Кроме того, Милонов пояснил, что посетители бассейнов и пляжей могут быть переносчиками заболеваний, которые передаются половым путем, из-за открытых купальников. В связи с этим он сравнил их с представителями животного мира и призвал держаться от них подальше. «Надо об этом всячески говорить, что, если девушка пришла, или юноша пришел в каких-то суперстрингах, или девушка пришла в откровеннейшем бикини, то держитесь от них подальше. Приличный человек так одеваться никогда не будет», — отметил депутат.