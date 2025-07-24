Общество

Международный форум дружбы состоялся в Пскове

В рамках празднования Дня города состоялся Международный форум дружбы, который объединил представителей Смоленска, Маньяна и Цзинина, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Для гостей провели экскурсию по библиотеке имени И.И.Василёва, где они не только познакомились с бесценными историческими документами, но и увидели, как современные цифровые технологии помогают по-новому раскрывать богатство нашего культурного наследия», - сказал глава города.

Он отметил, что особое впечатление произвели интерактивные экспозиции, позволяющие оживить страницы истории.

«Именно в таком неформальном общении рождается настоящее взаимопонимание. Уверен, что сегодняшний форум станет ещё одним шагом к новым совместным проектам в сферах культуры, экономики и образования!» - заключил Борис Елкин.