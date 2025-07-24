Общество

Сергей Вострецов: СОЦПРОФ предлагает выработать меры контроля ИИ

Меры контроля для искусственного интеллекта необходимы, для улучшения жизни людей. Таким мнением поделился председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ), ещё недавно воспринимавшееся исключительно как технологический прорыв, начало проявлять и свою негативную сторону. Как сообщает Financial Times, в США зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию — и главным виновником называют взрывной рост числа дата-центров, обслуживающих ИИ-системы. По данным американского оператора сетей PJM, стремительный рост потребления энергии и задержки в строительстве новых электростанций ведут к рекордному повышению тарифов в 13 американских штатах.

На фоне этого под угрозой оказывается выполнение ключевого предвыборного обещания Дональда Трампа — снизить цены на электроэнергию для граждан вдвое. Однако реальность показывает: чем активнее развиваются цифровые технологии, тем выше нагрузка на энергетическую инфраструктуру.

Ранее агентство Bloomberg также указывало, что рост тарифов на электроэнергию в США опережает инфляцию. Причина — всё те же дата-центры и параллельный вывод из эксплуатации угольных и газовых электростанций. Простыми словами, цифровая революция требует колоссальных энергоресурсов — и платят за это, в конечном счёте, простые потребители.

С тревогой на происходящее реагируют и в России. Свое мнение выразил Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Мы не против технологий — мы за справедливость. Вокруг ИИ развернули колоссальный хайп, и, как всегда, простые люди оказались крайними. Сегодня это происходит в США, завтра та же ситуация может повториться у нас. Рост цен на электричество из-за центров обработки данных — тревожный сигнал: ради виртуального интеллекта страдает реальный человек. Перед нами — новая форма цифровой несправедливости. Ресурсы уходят на обслуживание серверов, а не на реальные нужды общества. ИИ уже вытесняет людей с рынка труда, а теперь — и повышает тарифы. Если мы не начнём обсуждать это на самом высоком уровне — национальном и международном — то скоро технологии будут управлять нами, а не мы ими. Люди будут платить всё больше, а получать — всё меньше» - сказал лидер СОЦПРОФ.

В СОЦПРОФ призывают к незамедлительной выработке механизмов контроля и регулирования последствий цифровизации, чтобы технологический прогресс не стал социальной проблемой.