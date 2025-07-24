Общество

Юрист объяснила, что делать, если родителей и детей в самолете рассадили

Если при регистрации на рейс авиакомпания рассадила ребенка с родителями в самолете, а экипаж отказался пересаживать, то по прибытии необходимо подать претензию в авиакомпанию или Роспотребнадзор, сообщил член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.

«Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров», — сказала Бачурина.

Она уточнила, что в случае отказа экипажа в содействии, по прилете нужно подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию, жалуясь на нарушение правил перевозки, пишет РИА Новости.

«К претензии нужно приобщить посадочные талоны и, если возможно, фотофиксацию нарушения», — пояснила юрист.

Бачурина добавила, что в России требования к перевозке пассажиров, включая детей, регулируются Воздушным кодексом РФ, а также приказом Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил».