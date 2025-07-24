Общество

Псковский и Палкинский районы празднуют 81-й годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Псковский и Палкинский районы празднуют 81-й годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Поздравляю жителей Псковского и Палкинского районов с 81-й годовщиной освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков! Этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и великой любви к Родине», - сказал Михаил Ведерников.

Наш долг – хранить память о тех, кто ценой жизни спас родную землю, кто отстоял наше право на мирное будущее, подчеркнул губернатор.

«Желаю жителям наших муниципалитетов крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть память о подвиге героев живёт в сердцах каждого поколения», - заключил губернатор.