Общество

Наталья Федорова приняла участие в торжественном церемониале в честь Дня Военно-морского флота России

Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в торжественном церемониале в честь Дня Военно-морского флота России, который прошёл на территории дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в муниципалитете. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото и здесь: Наталья Федорова / Telegram

По традиции на торжественное мероприятие собрались командование и военнослужащие, их родные и близкие, ветераны пограничной службы, представители областной и муниципальной власти, духовенство.

«От души поздравила военных моряков с профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту рубежей нашей Родины. Псковская земля испокон веков приграничная, и для всех нас имеет большое значение надежность нашей пограничной службы. В любое время года, не считаясь с погодой и обстоятельствами, военные моряки на боевом посту, верные славным традициям предшествующих поколений», - сказала Наталья Федорова.

Глава района пожелала всем причастным в этот праздничный день желаю всем причастным «семь футов под килем», всегда возвращаться к родным берегам, благополучия, успехов, мирного неба вам и вашим близким.