Общество

Врач перечислил неочевидные причины затруднения дыхания

Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

«К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения», - сказал он.

По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. «Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика», - добавил он.

Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом, пишет РИА Новости. «Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот - и человек будет дышать ртом», - пояснил Беликов.