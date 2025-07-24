Общество

День деревни Черёха отпраздновали в Псковском районе

Жители Псковского района вместе с представителями администрации Ядровской волости, ветеранами и военнослужащими 104 полка отметили День деревни Черёха. В этом году населенный пункт с богатой историей отмечает 696 годовщину основания, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«От души поздравили и поблагодарили жителей за активную гражданскую позицию, вовлеченность в решение вопросов местного значения и благоустройство, взаимодействие с воинским соединением, помощь участникам СВО и их семьям. Вместе с коллективами Псковского районного центра культуры в праздничной программе приняли участие воины-десантники, их показательные выступления – это всегда эффектно и вызывает гордость в сердцах зрителей от мала до велика», - сказала Наталья Федорова.

Глава района вместе с депутатом сельского поселения Николаем Сидоровым, который активно взаимодействует с местными жителями, помогая решать различные насущные вопросы, осмотрели ФАП, спортивные площадки, обсудили деятельность местного ТОС.

«Сердечно поздравляю жителей Черёхи с праздником – мирного неба, благополучия, доброго здоровья вам и вашим близким!» - заключила Наталья Федорова.