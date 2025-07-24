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Общество

В Госдуме разработали законопроект о едином реестре заводчиков

28.07.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В России хотят создать единый реестр заводчиков — лиц, занимающихся разведением животных для продажи. Законопроект разработала рабочая группа депутатов Госдумы (ГД) по обращению с бездомными животными, сообщил один из авторов инициативы и член рабочей группы депутат Александр Спиридонов («Единая Россия»). Законопроект отправлен на отзыв в правительство.

«Сейчас мы не знаем, сколько вообще у нас заводчиков. У нас есть те, что работают «в белую» и соблюдают все правила разведения. А есть, кто просто купил пару собачек и разводит их где-то в домашних условиях, не соблюдая никакие правила. Мы хотим для начала понять, сколько их, хотим, чтобы они соблюдали правила разведения и хотим создать единый реестр на базе наших крупнейших заводческих организаций», — сказал депутат.

Он добавил, что организации, которые разводят животных нелегально, безнаказанно выбрасывают их на улицу, если те по какой-то причине их не устраивают. В результате растет число бездомных собак, пишут «Известия».

Сегодня в России разведением питомцев официально занимаются почти 4 тысячи юрлиц и предпринимателей, говорится в пояснительной записке, исходя из реестра малого и среднего предпринимательства.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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