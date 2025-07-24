Общество

Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» прошел в Пскове

Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» прошел в Пскове 27 июля, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Набережная Псковы на несколько часов превратилась в большую танцевальную площадку, где под любимые мелодии участники осваивали новые движения, заряжая друг друга хорошим настроением. А опытные танцоры показывали своё мастерство!» - рассказал глава города.

Для тех, кто хотел перевести дух, были организованы интересные активности на интерактивных площадках и выступления музыкантов.

«Этот праздник стал достойным завершением череды мероприятий, посвящённых Дню города, оставив в памяти псковичей самые тёплые воспоминания! До новых встреч!» - заключил Борис Елкин.