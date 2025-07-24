Общество

Российские ученые создали уникальное устройство для лечения глиобластомы

Российские ученые создали микрофлюидную платформу, которая повторяет кровоток в мозге. Она способна поддерживать жизнедеятельность клеток глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга, которая плохо поддается лечению.

Исследователи выяснили, что устройство под воздействием красного света стимулирует активность ионных каналов в клетках и усиливает проникновение в них темозоломида, одного из основных лекарств для лечения этой опухоли.

«Ионные каналы работают как насосы — они втягивают молекулы в клетку. Темозоломиду нужно попасть в ядро, чтобы уничтожить раковую клетку. Красный свет учащает открытие и закрытие каналов, концентрация препарата в клетке растет быстрее — и клетка гибнет. В экспериментах нам удалось уничтожить до 95–98% клеток глиобластомы — это в пять раз больше, чем в контрольных образцах без стимуляции», — рассказал руководитель исследования, доцент Института бионических технологий и инжиниринга Александр Марков.

В дальнейшем исследователи хотят использовать платформу для подбора гибридной терапии к другим формам рака, пишут «Известия».

Над созданием микрофлюидной платформы работали ученые Института бионических технологий и инжиниринга совместно с группой экспериментальной биотерапии Института регенеративной медицины Сеченовского университета.

