Общество

Фасад жилого дома в Великих Луках отремонтировал региональный оператор

На территории Псковской области продолжается реализация Региональной программы капитального ремонта. Еще один многоквартирный дом в Великих Луках обновил фасад в рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотография: до и после капитального ремонта фасада / фонд капитального ремонта Псковской области

Дом расположен по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, дом 11. Это пятиэтажное здание 1976 года года постройки и общей площадью 3 556.90 кв. м.

Работы по капитальному ремонту фасада указанного дома были сделаны подрядной организацией ООО «МКД концепт» в соответствии с договором от 30 апреля 2025 года № 32/КР.



Выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, окрашены ограждения балконов, отремонтирован цоколь и откосы. В местах общего пользования установлены новые пластиковые окна. Установлены новые металлические козырьки над входными группами, а также новые козырьки над спуском в подвал. Произведено устройство новой бетонной отмостки.