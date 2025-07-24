Общество

Преподаватели и выпускники Псковского колледжа приняли участие в конкурсе «Пою тебе, любимый город»

Преподаватели и выпускники Псковского областного колледжа искусств приняли участие в открытом городском вокальном конкурсе «Пою тебе, любимый город», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фотография: Псковский областной колледж искусств

Мероприятие состоялось в рамках праздничной программы «Любимый город» на центральной сцене Финского парка.

В состав жюри конкурса под председательством Заслуженного артиста России Александра Либа, вошли преподаватели специальности «Музыкальное искусство эстрады» колледжа Ирина Галковская и Тима Бичевский, а также выпускница колледжа искусств, преподаватель ДМШ №1 г. Пскова Анна Роор.

Как рассказала Ирина Галковская, уникальность конкурса «Пою тебе, любимый город», который впервые проходит в Пскове, в том, что его участниками стали как самодеятельные авторы-исполнители, так и профессиональные вокалисты, в том числе преподаватели, руководители вокальных студий. Конкурсные произведения отличались стилевым разнообразием: в финале прозвучали не только традиционные для псковской тематики лирические песни, но и яркие танцевальные композиции.

В число шести финалистов, исполнивших песни о Пскове, вошли три выпускницы колледжа искусств: Алина Анохина и Лариса Николаева (дуэт «Форте») и Мария Михайлова, а также преподаватель специализации «Этнохудожественное творчество» Олеся Фадеева.

Новые песни о Пскове стали настоящим подарком псковичам и гостям праздника в День города на его 1122-летие.