Общество

Ретейлер «Лента» сменил название на «Группа Лента»

Ретейлер «Лента» объявил о смене названия на «Группа Лента», а также регистрирует новый логотип для группы компаний.

«Лента» продолжает развиваться как мультиформатный мультибрендовый ретейлер. Сегодня компания представляет из себя платформу для развития бизнесов и объединяет гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и дрогери. Чтобы подчеркнуть и зафиксировать эти трансформационные изменения, компания меняет наименование на «Группу Лента» и регистрирует новый логотип. В настоящее время компания работает над финализацией брендбука, соответствующие изменения в визуальных коммуникациях будут внедрены до конца текущего года», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что каждый цвет нового бренда имеет свое значение. «Антрацит как фундамент и стабильность группы, желтый - энергия предпринимателей и связь с историей бренда «Лента», белый - забота и уважение как неотъемлемые части корпоративной культуры группы и компаний, входящих в нее», - рассказали в компании.

«Лента» - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших продуктовых ретейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2025 года под управлением «Ленты» находится 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазина у дома и 1 720 магазина в формате «Дрогери».