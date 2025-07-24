Общество

35% респондентов ПЛН серьезно обеспокоены транспортными коллапсами

35% респондентов Псковской Ленты Новостей серьезно обеспокоены транспортными коллапсами, 48,4% не испытывают беспокойства относительно транспортного коллапса, так как они практически не пользуются общественным транспортом и редко выезжают куда-либо, следует из опроса, в котором приняло участие 217 человек.

Остальные участники отметили различные аспекты неудобств, связанных с транспортным кризисом: перенос рейсов в аэропортах (24%), невозможность путешествий поездом (10,1%), повышение цен на услуги и товары в зонах ожидания (4,2%). Лишь небольшая доля опрошенных (4,6%) передвигается на собственном автомобиле и не замечает серьезных трудностей. Еще одна группа (8,8%) выражает терпимость к сложившейся ситуации, считая её временной проблемой.

Таким образом, большинство жителей региона, участвовавших в опросе, либо активно игнорируют транспортные трудности ввиду редкого передвижения, либо считают сложившуюся ситуацию временным фактором, однако значительная часть всё же испытывает ощутимые неудобства, особенно в части авиаперевозок и железнодорожного транспорта.