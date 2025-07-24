Общество

Наталья Федорова проверила ход ремонтных работ в Тямшанской гимназии и детском саду

В рамках рабочей поездки в Тямшу глава Псковского района Наталья Федорова посетила Тямшанскую гимназию и структурное подразделение гимназии – детский сад «Золотой петушок» 28 июля. Об этом глава района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В образовательных учреждениях идет подготовка к новому учебному году. Директор гимназии Татьяна Федорова рассказала, что в корпусе гимназии проведен косметический ремонт рекреаций, спортивного зала и обеденного зала столовой, на пищеблок закуплена посуда и кухонный инвентарь. Горячим питанием охвачены 100% школьников. В четырех кабинетах заменены светильники, проведена опрессовка и промывка системы отопления, заправка огнетушителей и другие необходимые работы.

«Отмечу, в этом году за парты здесь сядут 353 ученика», – подчеркнула Наталья Федорова.

Капитальный ремонт в этом сезоне проводится и в структурном подразделении гимназии – детском саду «Золотой петушок», который посещают 85 воспитанников. На сегодняшний день выполнены демонтажные работы, монтаж направляющих под сэндвич-панели и другие виды работ. Подрядчик находится в графике. Помимо этого, произведен косметический ремонт уличной площадки детского сада.

«Средства из бюджета района выделены значительные, чтобы улучшить условия для детей. Татьяна Александровна процесс ремонта и его качество контролирует в постоянном режиме. Обратилась с просьбой к коллегам – не сбавлять темп, ведь до приёмки остается меньше месяца», – заключила глава Псковского района.