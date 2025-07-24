Общество

Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе – опрос

Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Главным источником стресса на работе 15% опрошенных назвали поведение коллег. В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч. На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (11%), на третьем — непрофессионализм команды (9%). 8% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.