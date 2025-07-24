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Общество

13 новых программ бакалавриата запускает ИТ-холдинг Т1 в партнерстве с ведущими вузами страны

29.07.2025 13:15|ПсковКомментариев: 0

К 2030 году более 10 тысяч российских студентов пройдут обучение по прикладным программам, разработанным российскими ИТ-компаниями, в числе которых ИТ-холдинг Т1, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

С 1 сентября в шести российских вузах стартует обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, разработанным при поддержке ИТ-холдинга Т1. Программы реализуются за счет федерального гранта и станут частью национального проекта по подготовке ИТ-специалистов топ-уровня. Эта инициатива позволит сократить дефицит квалифицированных ИТ-кадров, на который указывают более 50% работодателей в России1.

Учащиеся новых образовательных программ Т1 и вузов получат экспертные навыки в области машинного обучения, разработки интеллектуальных систем, программной инженерии и системного программирования. Лучшие студенты будут приглашены на стажировки в Т1 и смогут претендовать на именные стипендии от компании. К 2030 г. выпускниками программ станут более 900 человек.

По направлению «Искусственный интеллект» ИТ-холдинг Т1 взаимодействует с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Новосибирским государственным университетом (НГУ) и Рязанским государственным радиотехническим университетом (РГРТУ им. В.Ф. Уткина). В сфере «Информационные технологии» новые программы бакалавриата будут запущены в Московском авиационном институте (МАИ), Нижегородском государственном университете (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) и Уральском федеральном университете (УрФУ).

Учебные планы новых образовательных программ разрабатываются с участием Т1, что обеспечит выпускникам актуальные знания и навыки для работы на позициях уровня middle+. Особый акцент сделан на практической подготовке. Уже во время учебы студенты смогут решать реальные задачи бизнеса, в том числе с использованием современных инструментов Т1 – платформы разработки «Сфера» и CAE-системы для численного моделирования расчётов «Инженерный анализ Т1». Эксперты холдинга выступят в роли преподавателей профильных дисциплин.

«Мы видим свою миссию не только в создании инновационных решений, но и в формировании кадрового резерва для всей отрасли. Для ИТ-холдинга Т1 участие в разработке образовательных программ — это стратегический шаг по подготовке высококвалифицированных кадров, без которых невозможно реализовывать масштабные проекты цифровизации. Наши совместные с вузами программы обучения помогут студентам получить навыки и компетенции, востребованные у работодателей, в том числе у Т1», — отмечает Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Обучение по новым программам бакалавриата в названных университетах стартует 1 сентября 2025 года, за исключением ННГУ, где занятия начнутся 1 октября.

Данные опроса платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про» (20 февраля 2025 г.)

Источник: Псковская Лента Новостей
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