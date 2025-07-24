Общество

78 тысяч зараженных луковиц немецких тюльпанов сожгут в Псковской области

78 тысяч немецких луковиц тюльпанов будут уничтожены в Псковской области из-за заражения цветочным трипсом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, госинспекторы управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 78 тысяч луковиц выращенных в Германии тюльпанов обнаружили живое имаго насекомого, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Партия подкарантинной продукции ввозилась из Литвы в подмосковный город Одинцово.

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность импортной партии луковиц западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg), который включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск зараженных цветов на территорию Российской Федерации запрещен, растительная продукция по решению собственника будет уничтожена.