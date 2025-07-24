Общество

В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением включить приложения и сайты банков в перечень социально значимых ресурсов с бесплатным доступом по аналогии с порталом «Госуслуги».

По словам депутатов, при нулевом балансе мобильного счета граждане теряют доступ к банковским приложениям. Они не могут в том числе оплатить услуги ЖКХ, кредиты, вызвать экстренные службы или предъявить цифровой документ, отметили парламентарии.

«Просим Вас <…> проработать совместно с Банком России вопрос о включении сайтов и мобильных приложений системно значимых кредитных организаций в перечень социально значимых ресурсов с бесплатным доступом по аналогии с порталом «Госуслуги», - указано в документе.

Кроме того, депутаты предложили предоставить гражданам офлайн-доступ к базовому функционалу банковских приложений и «Госуслуг» в случае временного отсутствия связи. Речь идет о локальном хранении электронных документов, QR-кодов, шаблонов платежей, возможности авторизоваться в приложении через устройство с биометрической защитой без подключения к сети, а также функции отложенной синхронизации данных после восстановления соединения.

По мнению парламентариев, эти меры позволят защитить наиболее уязвимые категории граждан, снизить риски просрочек по обязательным платежам, повысить уровень доверия к цифровой инфраструктуре и обеспечить устойчивый доступ к важнейшим государственным и финансовым сервисам.