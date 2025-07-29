Общество

Виктор Антонов: Чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи, нужно работать с молодыми кадрами

Работа с молодыми кадрами является залогом повышения уровня оказания медицинской помощи. Таким мнением поделился бывший главный врач Псковской областной больницы, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«Если честно и откровенно, то состояние дел в медицине, не только в областной больнице, тревожное. Потому что происходят все эти вещи для меня даже удивительные. Посмотрите, как оснащаются Москва Питер, доступность увеличивается. В то же время, первичное звено нуждается в организационной работе для того, чтобы обеспечить и качество, и доступность», - сказал Виктор Антонов.

Бывший главврач подчеркнул, что в работе любого медучреждения многое решают кадры.

«Кадры, конечно, решают очень многое, если не все. Ротация кадров тоже процесс естественный, и никуда от этого не денешься. Смена поколений это, наверное, как жизненная норма, как раз сейчас это и происходит в лечебных учреждениях, в том числе и в областной больнице. Уходят люди многие, причины очень разные. Кого-то не устраивают условия работы, ночные дежурства, нагрузки, которые могут увеличиваться, кого-то не устраивает заработная плата, кто-то имеет возможность уйти в другие учреждения, сегодня выбор большой, а кто-то уходит из-за токсичности руководителей учреждения, так тоже бывает, это не новость», - добавил Виктор Антонов.

Он добавил, что для оказания высокого уровня медпомощи необходимо работать с кадрами и рассказал, что раньше для того, чтобы специалиста взяли работать в областную больницу, он обязан был иметь большой стаж работы с населением.

«Чтобы обеспечить такой высокий уровень оказания помощи нужно работать, нужно много работать с молодыми кадрами, надо воспитывать, это называется преемственность. Вот это, к сожалению, не просматривается на сегодняшний день в полном объеме. Чтобы подготовить врача надо минимум лет 15-20, чтобы он достиг уровня работы в областной больнице. Поэтому был такой подход, брать специалистов, которые уже отработали и имеют практику, чтобы он смог работать в этом учреждении, где за две сотни лет сложились определенные устои, а для этого, конечно, нужно работать. И стараться брать из семей врачебных, потому что в генах закладывается отношение к тому делу, которым занимаются родители. В областной больнице много таких - это Дитрихи, Жуковы, Сумины, Адамовы, Желнины, это все последователи своих родственников», - заключил депутат.