Общество

Главврач ПОКБ рассказал на что расходуются средства от платных услуг

На что расходуются средства, полученные за оказание платных услуг Псковской областной клинической больницей, рассказал главный врач больницы Евгений Панферов в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Примерно половина суммы уходит на стимулирование медицинского персонала. А вторая половина уходит на закупку, например, строительных материалов. Для проведения ремонтов в тех же отделениях, на тех же рабочих местах, на которых работают эти же доктора. Безусловно, мы получаем при поддержке комитета по здравоохранению средства регионального бюджета, например, на поддержание в соответствующем состоянии зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. Но при этом мы должны и сами что-то делать, а не только тянуть деньги, например, с регионального бюджета. Поэтому у нас философия по платным услугам следующая: мы проводим анализ рынка и выводим среднюю стоимость платной медицинской услуги», — сказал Евгений Панферов.

Он перечислил те отделения, которые сейчас находятся в стадии ремонта за счет средств с платных услуг.

«Все отделения хирургического корпуса находятся в той или иной стадии ремонта. Мы ремонтируем помещения для отделения реабилитации в областной больнице. Мы закончили ремонт отделения нефрологии, отделения плановой кардиологии. Это те ремонтные работы, которые произведены как раз за счет платных услуг. Мы в синергии с комитетом по здравоохранению проводим ремонтные работы по отделению патанатомии. Также ремонтируем отделение неврологии в Псковском городском филиале, ровно половина отделений сейчас находится на завершающей стадии ремонта. Это делается для наших пациентов, которые там будут лежать и лечиться», — добавил Евгений Панферов.