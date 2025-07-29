Общество

Вопросы благоустройства Новоржева обсудили на сессии Собрания депутатов муниципального округа

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова приняла участие в очередной 24-й сессии Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва. Об этом Любовь Трифонова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В ходе сессии депутаты рассмотрели 12 вопросов повестки дня, в том числе о награждениях жителей округа в связи с предстоящим праздником Дня города, определили кандидатуры на звание «Почетный гражданин» и медаль «За заслуги перед Новоржевский муниципальным округом».

«По окончании, в разделе "Разное" подробно рассказала о том, чем живет наш город и округ сегодня, какие задачи стоят и какие проблемы решаются. Дала более подробную оценку ситуации с водоснабжением и ремонтом дорог, рассказала о вопросах уличного освещения, ходе реализации инициативного проекта и завершении работ по благоустройству Екатерининской площади. Также ответила на вопросы депутатов, озвучила, какие задачи поставлены на перспективу. Идем намеченными целями! Работаем дальше!», - заключила глава Новоржевского муниципального округа.

В повестку дня были включены и рассмотрены вопросы о создании муниципальных предприятий на территории муниципального образования, утвержден порядок создания МУП.