Общество

Как узнать номер лицевого счета, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Лицевой счет является индивидуальным, открывается и присваивается абоненту сразу при заключении договора на поставку газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Лицевой счет необходим для оплаты за потребленный газ, а также для регистрации в Личном кабинете абонента. Номер лицевого счета абонента состоит из 6 цифр, его можно узнать в квитанции. Он находится в верхней таблице в квитанции, где указан получатель платежа — ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«При оплате через сервисы Сбербанка вам потребуется номер Единого лицевого счета. Он состоит из 12 цифр и находится в верхнем левом углу квитанции. Кроме того, уточнить номера лицевых счетов можно в клиентских центрах псковских газовых компаний, по телефону колл-центра 8-800-350-59-01 или в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"», — рассказали в компании.

Информация о лицевых счетах содержится в Личном кабинете абонента (https://мойгаз.смородина.онлайн/apps), если он был подключен.