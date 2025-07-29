Общество

Организации Псковского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025»

Продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры в интересах женщин — 2025», нацеленного на выявление и продвижение лучших практик по поддержке работающих женщин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс организует Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ в партнерстве с АНО «Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева», НИУ ВШЭ и АНО «Институт демографического развития».

К участию приглашаются компании крупного, среднего и малого бизнеса, государственные и общественные организации, которые реализуют инициативы для женщин. Отбор проектов осуществляется по нескольким номинациям:

«Профессиональное долголетие» — поддержка женщин старшего возраста в профессиональной самореализации;

«Семья и карьера: пространство равновесия» — помощь сотрудницам, планирующим материнство и вернувшимся после декрета;

«Новые возможности профессионального развития» — развитие навыков и повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда;

«Территория здоровья» — укрепление физического и психологического здоровья, пропаганда здорового образа жизни;

«Школа возможностей» — обучение, повышение квалификации и непрерывный профессиональный рост сотрудников;

«Меняем мир вместе» — поддержка благотворительности, волонтерства и решение социальных задач;

«Международный вклад» — специальная номинация для иностранных компаний, в рамках которой будут поощряться лучшие зарубежные практики поддержки женщин в профессиональной и социальной сферах.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября 2025 года на сайте.

Награждение состоится в марте 2026 года. Лучшие проекты будут масштабированы на всю страну.