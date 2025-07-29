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Преподаватель дирижирования Виктор Чеченков скончался на 81 году жизни в Пскове

Ветеран педагогического труда Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова Виктор Чеченков скончался 28 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств / «ВКонтакте»

Родился Виктор Чеченков 21 мая 1945 года в Ленинграде. В связи с направлением отца, служившего в милиции, семья в конце 40-х годов переехала в Псков.

В 1960 году Виктор Иванович стал одним из первых студентов отдела народных инструментов Псковского областного музыкального училища. Школу баянного исполнительского мастерства освоил в классе преподавателя Войченко В.И., а искусству оркестрового дирижирования учился у преподавателей Рыжкова В.И., Смирнова О.А.

Затем Виктора Чеченкова в 1964 году направили на оркестровую специализацию в только что открытую в Пушкинских Горах областную культурно-просветительную школу.

Высшее образование Виктор Чеченков получил в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской, где обучался на кафедре оркестрового дирижирования в классе Патрикеева Б.Ф.

Преподавательская деятельность продолжилась в Свердловском культурно-просветительном училище, куда его был направили по распределению в 1971 году. Но спустя 7 лет снова приехал в Псков, где произошла встреча с Виталием Румянцевым, и Виктора Чеченкова пригласили на работу в Псковское областное культурно-просветительное училище.

С 1978 года на протяжении более 30 лет Виктор Чеченков являлся одним из ведущих преподавателей по дирижированию, инструментовке, истории исполнительского искусства на оркестровой специализации. Многие годы Виктор Иванович руководил сводным оркестром русских народных инструментов.

«Виктор Иванович Чеченков навсегда останется в памяти коллег и многочисленных выпускников как талантливый чуткий музыкант, надёжный друг, человек с тонким чувством юмора, умевший создать особую вдохновенную атмосферу в творческом коллективе, необыкновенно добрый, внимательный, заботливо относящийся ко всем своим ученикам и умеющий к любому найти подход, поддержать в сложной ситуации. Администрация, педагогический коллектив, ветераны педагогического труда и выпускники колледжа выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Чеченкова в связи с тяжелой утратой», - сообщили в колледже.

Прощание состоится 30 июля в 10.00 часов в Храме Успения с Полонища по адресу: город Псков. улица Георгиевская, 3а.