Общество

Управление Росгвардии приглашает жителей Пскова на службу в ОМОН «Кром»

В ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

ОМОН «Кром» — это подразделение, специализирующееся на решении особо сложных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства.

«Мы ищем тех, кто готов стать надежным звеном в нашем коллективе и вместе с нами противостоять вызовам и угрозам, сохраняя спокойствие и порядок в стране. Выплаты за первый год службы составляют от 720 тысяч рублей», — подчеркнули в Росгвардии.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.