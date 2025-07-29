Общество

Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам

Верховный суд РФ признал допустимым освобождение гражданина с инвалидностью II группы от уплаты задолженности по алиментам и направил дело на новое рассмотрение.

«Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации приходит к выводу, что допущенные судами нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела, в связи с чем принятые по делу судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - сказано в определении суда.

Согласно материалам дела, в 2014 году с мужчины были взысканы алименты на несовершеннолетнюю дочь в размере одного минимального размера оплаты труда. С 2013 года он состоит на учете с тяжелым заболеванием, в 2016 году ему была установлена инвалидность III группы, в 2021 году - II группы. Из-за состояния здоровья мужчина не может трудоустроиться и длительно находится на лечении.

С 2014 по 2021 год выплаты производились им или его родственниками в общей сумме - 93 тысячи рублей. К 2022 году сумма задолженности составила 450 тысяч рублей. Пенсия, которую он получает с 2016 года, меньше МРОТ. Гражданин обратился в суд с требованием об освобождении от уплаты задолженности, однако суды трех инстанций отказали, сославшись на действующее решение о взыскании и обязанность родителя содержать ребенка вне зависимости от состояния здоровья.

Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, указал, что при решении вопроса об освобождении от долга суды обязаны учитывать все источники дохода, имущество, наличие иных иждивенцев и степень трудоспособности. Согласно статье 114 Семейного кодекса РФ и разъяснениям пленума ВС, при наличии уважительных причин и невозможности погашения долга суд вправе полностью или частично освободить гражданина от обязательств.

Кроме того, в отдельном судебном акте, ранее вступившем в силу, размер алиментов был снижен до 0,25 величины прожиточного минимума для ребенка в Саратовской области. В том же решении суд установил, что иных доходов, кроме пенсии и соцвыплат, мужчина не имеет. Эти обстоятельства имеют преюдициальное значение и должны были быть учтены при рассмотрении иска, пишет ТАСС.