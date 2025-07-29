Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
город благодарен ТОСам
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Господин Рейтингомер
Вакансии в «Россетях»
Плюсы РКО в банке ПСБ
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Псков Летние террасы
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Мошенники под видом операторов
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 29.07.2025 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину 30.07.2025 11:300 Сквер в псковской деревне Неелово-1 готов на 98% 30.07.2025 11:190 21% псковичей при отсутствии работы в первую очередь отправились бы путешествовать — опрос 30.07.2025 11:120 Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам 30.07.2025 10:560 Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям 30.07.2025 10:430 Доклад главы Великих Лук заслушают на очередном заседании гордумы 1 августа
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 27.07.2025 08:204 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам

30.07.2025 11:12|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд РФ признал допустимым освобождение гражданина с инвалидностью II группы от уплаты задолженности по алиментам и направил дело на новое рассмотрение.

«Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации приходит к выводу, что допущенные судами нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела, в связи с чем принятые по делу судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - сказано в определении суда.

Согласно материалам дела, в 2014 году с мужчины были взысканы алименты на несовершеннолетнюю дочь в размере одного минимального размера оплаты труда. С 2013 года он состоит на учете с тяжелым заболеванием, в 2016 году ему была установлена инвалидность III группы, в 2021 году - II группы. Из-за состояния здоровья мужчина не может трудоустроиться и длительно находится на лечении.

С 2014 по 2021 год выплаты производились им или его родственниками в общей сумме - 93 тысячи рублей. К 2022 году сумма задолженности составила 450 тысяч рублей. Пенсия, которую он получает с 2016 года, меньше МРОТ. Гражданин обратился в суд с требованием об освобождении от уплаты задолженности, однако суды трех инстанций отказали, сославшись на действующее решение о взыскании и обязанность родителя содержать ребенка вне зависимости от состояния здоровья.

Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, указал, что при решении вопроса об освобождении от долга суды обязаны учитывать все источники дохода, имущество, наличие иных иждивенцев и степень трудоспособности. Согласно статье 114 Семейного кодекса РФ и разъяснениям пленума ВС, при наличии уважительных причин и невозможности погашения долга суд вправе полностью или частично освободить гражданина от обязательств.

Кроме того, в отдельном судебном акте, ранее вступившем в силу, размер алиментов был снижен до 0,25 величины прожиточного минимума для ребенка в Саратовской области. В том же решении суд установил, что иных доходов, кроме пенсии и соцвыплат, мужчина не имеет. Эти обстоятельства имеют преюдициальное значение и должны были быть учтены при рассмотрении иска, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 84 человека
30.07.2025, 11:360 Псковский музей подготовил новые абонементы для школьников и студентов 30.07.2025, 11:300 Сквер в псковской деревне Неелово-1 готов на 98% 30.07.2025, 11:270 Круглый стол: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025 30.07.2025, 11:190 21% псковичей при отсутствии работы в первую очередь отправились бы путешествовать — опрос
30.07.2025, 11:120 Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам 30.07.2025, 11:010 «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове 30.07.2025, 10:560 Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям 30.07.2025, 10:430 Доклад главы Великих Лук заслушают на очередном заседании гордумы 1 августа
30.07.2025, 10:410 Управление Росгвардии приглашает жителей Пскова на службу в ОМОН «Кром» 30.07.2025, 10:240 Сажа в дымоходе горела в бежаницкой деревне Аксеново 30.07.2025, 10:240 Участвовавшим в нападении на 6-ю роту двум бандитам назначили 14 и 17 лет колонии 30.07.2025, 10:210 В псковской агрофирме «Победа» за полгода собрали 200 тонн томатов
30.07.2025, 10:110 Бывшего сотрудника Псковской таможни будут судить за получение крупной взятки 30.07.2025, 10:090 Наталья Юрченко о депутатских выездах и успешном диалоге жителей и властей 30.07.2025, 09:560 Продлен прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» 30.07.2025, 09:480 Тягач Volvo загорелся в островской деревне Задорожье
30.07.2025, 09:420 Каменная сиротка 30.07.2025, 09:320 Мужчина погиб при пожаре в Невеле 30.07.2025, 09:150 В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату 30.07.2025, 09:000 Количество пользователей видеосервисов в РФ увеличилось на 45%
30.07.2025, 08:400 Штрафы за загрязнение водоемов увеличат вдвое 30.07.2025, 08:000 Депутат Госдумы предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка 30.07.2025, 07:300 Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек 30.07.2025, 07:000 Международный день дружбы отмечают 30 июля
30.07.2025, 00:180 Новое структурное подразделение открыли в инфекционной больнице в Пскове 29.07.2025, 22:000 Как выбрать импланты для идеальной груди, рассказал пластический хирург 29.07.2025, 21:400 ЦБ: количество жалоб граждан на банки в I полугодии выросло на 28,6% 29.07.2025, 21:200 «Деловая Россия» и министерство экономического развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
29.07.2025, 21:000 Госфильмофонд запустил первый в России архивный телеканал 29.07.2025, 20:400 Артисты балета из Большого театра Республики Беларусь дадут концерт в «Михайловском» 29.07.2025, 20:200 Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России» 29.07.2025, 20:000 Новые окна установили в великолукской женской консультации
29.07.2025, 19:400 Пенсионера с инвалидностью по слуху продолжают искать в Стругокрасненском округе 29.07.2025, 19:250 Офис «Деловой России» открыли в Пскове 29.07.2025, 19:200 Суд в Москве оштрафовал Zoom на почти 80 млн рублей 29.07.2025, 19:000 Преподаватель дирижирования Виктор Чеченков скончался на 81 году жизни в Пскове
29.07.2025, 18:420 Организации Псковского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025» 29.07.2025, 18:220 Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков» 29.07.2025, 18:200 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах. ВИДЕО 29.07.2025, 18:000 Принудительное лечение назначил суд великолучанину за общественно-опасные деяния
29.07.2025, 17:550 Суд удовлетворил требование банка о взыскании кредитной задолженности с великолукского наследника 29.07.2025, 17:510 Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники 29.07.2025, 17:423 Реплика Константина Калиниченко: Почему Пскову нужен стриптиз-клуб 29.07.2025, 17:390 Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода
29.07.2025, 17:280 Как узнать номер лицевого счета, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 29.07.2025, 17:180 В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени 29.07.2025, 17:120 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах 29.07.2025, 17:100 Вопросы благоустройства Новоржева обсудили на сессии Собрания депутатов муниципального округа
29.07.2025, 16:560 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 30 июля 29.07.2025, 16:470 В Городском культурном центре начался капитальный ремонт концертного зала 29.07.2025, 16:420 «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? ВИДЕО 29.07.2025, 16:380 Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли для сотрудников УМВД России по Псковской области
29.07.2025, 16:350 Виктор Антонов: Чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи, нужно работать с молодыми кадрами 29.07.2025, 16:240 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне. ВИДЕО 29.07.2025, 16:170 Что появится в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала Наталья Юрченко 29.07.2025, 16:100 Дорожное покрытие обновляют во дворе дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках
29.07.2025, 16:020 В России общая численность инвалидов снизилась почти на 6% с 2018 года 29.07.2025, 15:520 Время работы «Горячей линии» Псковской таможни увеличено 29.07.2025, 15:480 Главврач ПОКБ рассказал на что расходуются средства от платных услуг 29.07.2025, 15:360 Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отпразднует свой 20-летний юбилей
29.07.2025, 15:250 Эвелина Блёданс побывала в пушкинском Михайловском. ВИДЕО 29.07.2025, 15:150 Обречённые на скитания 29.07.2025, 15:140 В Великих Луках с 31 июля временно отключат водоснабжение в связи с временными работами на водопроводе 29.07.2025, 15:000 Фестиваль красок ждет псковичей на первых выходных августа
29.07.2025, 14:550 Стекольщик, разоряющийся на покупку алмазов, и его окружение: вышла в свет новая «Михайловская пушкиниана» 29.07.2025, 14:430 Устроивший опасный дрифт в Петербурге пскович предстанет перед судом 29.07.2025, 14:300 Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев 29.07.2025, 14:260 На органный концерт «Краски туманного Альбиона» приглашают псковичей 3 августа
29.07.2025, 14:160 Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов 29.07.2025, 14:090 Пскович насмерть забил собутыльника и выбросил его из окна 29.07.2025, 14:050 Средняя зарплата врачей в областной больнице составляет 125 тысяч рублей 29.07.2025, 14:000 78 тысяч зараженных луковиц немецких тюльпанов сожгут в Псковской области
29.07.2025, 13:510 Лестницу и парапет отремонтируют между домами №29 и №31 на Рижском проспекте в Пскове 29.07.2025, 13:440 Хакеры сменили тактику DDoS-атак 29.07.2025, 13:350 В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков 29.07.2025, 13:240 Водитель Lada Granta устроил ДТП на «кольце» улицы Кузбасской дивизии. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru