Общество

Дети заинтересованы в экоуроках — псковский эковолонтер

Эковолонтер Софья Андреева рассказала, как она проводит экоуроки в детских лагерях со своей командой, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

«Самостоятельным в этом деле быть трудно. В детский лагерь нужно добираться на транспорте. Мы, как положено, собираемся небольшой командой в сопровождении взрослых, приезжаем в лагерь и разделяемся по некоторым секциям. Каждый рассказывает про то, что ему ближе всего. Дети заинтересованы, им очень нравится слушать наши рассказы, особенно если это показывается на практике», - поделилась Софья Андреева.

По её словам, они приезжают с сумками, в которых находятся вещи для экологических практик, начиная с маленьких контейнеров и ланчбоксов и заканчивая термосами и многоразовыми бутылками.

«Можно заменить некоторые предметы на более экологичные, чтобы сделать свой вклад в здоровое будущее», - заключила экоактивистка.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»