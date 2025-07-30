Общество

Экоактивистка: С взрослым поколением работать сложнее

О страхе и чувстве ответственности перед детьми рассказала экоактивистка Полина Баженова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

«Мне иногда страшно сказать что-то не то перед детьми, потому что они действительно маленькие и запоминают очень многое, впитывают всё, как губки. Хотя я понимаю и знаю то, о чём я говорю, но страх и ответственность перед ними всё-равно присутствует», - рассказала Полина Баженова.

По её словам, дети хорошо запоминают, а потом рассказывают своим родителям и своим друзьям. Она подчеркнула, что у детей эта информация быстро «разлетается».

«Что касается других родителей и в принципе более взрослого поколения, то с ними сложнее, потому что они к этому не привыкли», - поделилась экоактивистка.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»