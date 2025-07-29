Общество

Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов

Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке вейпов, в том числе нанесение изображений и надписей о вреде здоровью, следует из ответа главы ведомства Антона Шалаева на обращение председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Ранее Метелев направил обращение с предложением добавить в дизайн вейпов предупреждающие изображения и надписи определенного размера о вреде здоровью.

«Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке, например, о необходимости нанесения изображения, демонстрирующего последствия использования ЭСДН (электронных систем доставки никотина - ред.), и/или соответствующей надписи о вреде здоровью определенного размера (по аналогии с табачными изделиями). Такие изображения/надписи будут служить предостережением и способствовать осознанному выбору потребителей», - говорится в документе.

В настоящее время подготовлен проект изменения в ГОСТ, который предполагает ограничение объемов жидкости в вейпах, а также установление требований к устройствам для потребления жидкости.

«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах, а также убрать привлекательные для детей элементы дизайна. Я благодарен главе ведомства Антону Павловичу Шалаеву за поддержку нашей позиции. Изменения будут внесены в ближайшие месяцы», - сказал Метелев РИА Новости.