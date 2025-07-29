Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов

Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке вейпов, в том числе нанесение изображений и надписей о вреде здоровью, следует из ответа главы ведомства Антона Шалаева на обращение председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.
Ранее Метелев направил обращение с предложением добавить в дизайн вейпов предупреждающие изображения и надписи определенного размера о вреде здоровью.
В настоящее время подготовлен проект изменения в ГОСТ, который предполагает ограничение объемов жидкости в вейпах, а также установление требований к устройствам для потребления жидкости.
«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах, а также убрать привлекательные для детей элементы дизайна. Я благодарен главе ведомства Антону Павловичу Шалаеву за поддержку нашей позиции. Изменения будут внесены в ближайшие месяцы», - сказал Метелев РИА Новости.