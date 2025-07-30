Общество

Маркировка колбас и повышение пенсий: новые законы вступают в силу 1 августа

С 1 августа в жизни россиян произойдут значимые перемены. В частности, работающим пенсионерам будет автоматически пересчитана пенсия. Также вступят в силу новые правила для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. С 1 августа они смогут открывать банковские счета только с письменного разрешения своих законных представителей. Кроме того, начнётся эксперимент по маркировке колбасных изделий, а детские игрушки станут более безопасными.

Повысятся пенсии у работающих россиян

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Вырастет пенсия и у тех россиян, которым в августе исполнится 80 лет. Со дня достижения 80 лет они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере - 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рубля.

Если пенсионер получил в августе I группу инвалидности, ему также будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Он также начнет получать ее в двойном размере.

Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии - в размере 1 314 рублей, к государственной пенсии - в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться.

Запускается система для борьбы с антиконкурентными соглашениями

В России с августа начнет работу государственная информационная система для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений «Антикартель». Она будет ежедневно анализировать данные о торгах и контрактах, чтобы искать признаки ценового сговора и ограничения конкуренции. Оператор системы — Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С 2022 года ФАС пользуется автоматизированной системой обнаружения картельных сговоров под названием «Большой цифровой кот». ГИС «Антикартель» станет вторым поколением этого сервиса. Новая система сможет получать сведения из информационных систем государственных органов и юридических лиц, а также использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы антимонопольщиков.

Меняются правила открытия счетов для подростков

В России заработают новые правила для несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. С 1 августа такие клиенты смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет.

С августа 2025 года банки выработают некий единый шаблон, который будет доступен на сайтах и в отделениях банков, считает Романенко. Форма согласия на данный момент не регламентирована, то есть пока она может быть свободной.

Карты, выданные подросткам до 1 августа, продолжат работать в прежнем режиме. Закон не имеет обратной силы, и регулятор не давал указаний блокировать действующие счета.

Начнется эксперимент по маркировке колбас

С 1 августа стартует масштабный эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов (включая колбасную и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных). Эксперимент пройдет в два этапа. Первый продлится по 28 февраля 2026 года - маркировать будут мясные изделия в потребительской упаковке (включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира). Второй этап коснется полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в упаковке - он пройдет с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.

Эксперимент добровольный. Но потом маркировка станет обязательной: с 1 марта 2026 года - для мясных изделий и полуфабрикатов, с 1 сентября 2026 года - для полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По оценке Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), ее доля в мясных изделиях и полуфабрикатах составляет не менее 14%.

Детские игрушки станут безопаснее

С 1 августа 2025 года вступает в силу новый государственный стандарт на детские игрушки, который впервые системно классифицирует игрушки по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления. Стандарт определяет требования безопасности и описывает основные риски при использовании игрушек: гигиенические, травматические, химические и пожарные.

Новый ГОСТ направлен на защиту жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности игрушек.

Для производителей стандарт станет поддержкой, не требуя значительных затрат. Изменения коснутся маркировки и документации.

Такой ГОСТ обязателен для всех участников рынка и контрольно-надзорных органов. Он упорядочит рынок, обеспечит единые подходы к классификации и повысит безопасность игрушек. Для потребителей это значит более четкую маркировку, а для производителей - единые требования и терминологию.

Нежелательных рассылок станет меньше

С 1 августа россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор обязан прекратить рассылку абоненту, направившему такой отказ, на следующий день после подачи заявления.

Закон направлен против «серого» рынка и мошенничества, оставляя полезный контент, на который человек дал согласие.

Для легального маркетинга это позитивный сигнал — меньше «шума», больше доверия к каналам коммуникации. Россияне смогут легко управлять подписками и отписываться от ненужного контента.

Также с 1 сентября этого года станут незаконными массовые обзвоны без согласия абонента. Россияне смогут отказаться от нежелательных звонков через сервис «Госуслуги».

Источник: Газета.ру