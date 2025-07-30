Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вакансии в «Россетях»
Псков летние террасы
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Баня «Гельдт» открывается 1 августа
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Плюсы РКО в банке ПСБ
Бизнес в Великих Луках
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Мошенники под видом операторов
Лев в клетке
Три кита успеха
Комфортные и безопасные
ПЛН 25 лет
в мире викингов
 
 
 
ещё Общество 30.07.2025 15:071 Шанс на солнечную и сухую погоду в августе очень большой – Тала Нещадимова 01.08.2025 07:000 Маркировка колбас и повышение пенсий: новые законы вступают в силу 1 августа 31.07.2025 22:000 Популярность Лабубу среди россиян объяснил маркетолог 31.07.2025 22:001 Три водоёма в Псковской области признаны непригодными для купания 31.07.2025 21:200 Что изменится в жизни россиян с 1 августа 31.07.2025 21:000 В Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 27.07.2025 08:203 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 28.07.2025 18:400 Новый «котопритон» обнаружили псковские волонтеры на улице Юбилейной 25.07.2025 11:453 Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу в России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Маркировка колбас и повышение пенсий: новые законы вступают в силу 1 августа

01.08.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

С 1 августа в жизни россиян произойдут значимые перемены. В частности, работающим пенсионерам будет автоматически пересчитана пенсия. Также вступят в силу новые правила для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. С 1 августа они смогут открывать банковские счета только с письменного разрешения своих законных представителей. Кроме того, начнётся эксперимент по маркировке колбасных изделий, а детские игрушки станут более безопасными.

Повысятся пенсии у работающих россиян

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Вырастет пенсия и у тех россиян, которым в августе исполнится 80 лет. Со дня достижения 80 лет они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере - 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рубля.

Если пенсионер получил в августе I группу инвалидности, ему также будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Он также начнет получать ее в двойном размере.

Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии - в размере 1 314 рублей, к государственной пенсии - в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться.

Запускается система для борьбы с антиконкурентными соглашениями

В России с августа начнет работу государственная информационная система для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений «Антикартель». Она будет ежедневно анализировать данные о торгах и контрактах, чтобы искать признаки ценового сговора и ограничения конкуренции. Оператор системы — Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С 2022 года ФАС пользуется автоматизированной системой обнаружения картельных сговоров под названием «Большой цифровой кот». ГИС «Антикартель» станет вторым поколением этого сервиса. Новая система сможет получать сведения из информационных систем государственных органов и юридических лиц, а также использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы антимонопольщиков.

Меняются правила открытия счетов для подростков

В России заработают новые правила для несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. С 1 августа такие клиенты смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет.

С августа 2025 года банки выработают некий единый шаблон, который будет доступен на сайтах и в отделениях банков, считает Романенко. Форма согласия на данный момент не регламентирована, то есть пока она может быть свободной.

Карты, выданные подросткам до 1 августа, продолжат работать в прежнем режиме. Закон не имеет обратной силы, и регулятор не давал указаний блокировать действующие счета.

Начнется эксперимент по маркировке колбас

С 1 августа стартует масштабный эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов (включая колбасную и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных). Эксперимент пройдет в два этапа. Первый продлится по 28 февраля 2026 года - маркировать будут мясные изделия в потребительской упаковке (включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира). Второй этап коснется полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в упаковке - он пройдет с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.

Эксперимент добровольный. Но потом маркировка станет обязательной: с 1 марта 2026 года - для мясных изделий и полуфабрикатов, с 1 сентября 2026 года - для полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По оценке Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), ее доля в мясных изделиях и полуфабрикатах составляет не менее 14%.

Детские игрушки станут безопаснее

С 1 августа 2025 года вступает в силу новый государственный стандарт на детские игрушки, который впервые системно классифицирует игрушки по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления. Стандарт определяет требования безопасности и описывает основные риски при использовании игрушек: гигиенические, травматические, химические и пожарные.

Новый ГОСТ направлен на защиту жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности игрушек.

Для производителей стандарт станет поддержкой, не требуя значительных затрат. Изменения коснутся маркировки и документации.

Такой ГОСТ обязателен для всех участников рынка и контрольно-надзорных органов. Он упорядочит рынок, обеспечит единые подходы к классификации и повысит безопасность игрушек. Для потребителей это значит более четкую маркировку, а для производителей - единые требования и терминологию.

Нежелательных рассылок станет меньше

С 1 августа россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор обязан прекратить рассылку абоненту, направившему такой отказ, на следующий день после подачи заявления.

Закон направлен против «серого» рынка и мошенничества, оставляя полезный контент, на который человек дал согласие.

Для легального маркетинга это позитивный сигнал — меньше «шума», больше доверия к каналам коммуникации. Россияне смогут легко управлять подписками и отписываться от ненужного контента.

Также с 1 сентября этого года станут незаконными массовые обзвоны без согласия абонента. Россияне смогут отказаться от нежелательных звонков через сервис «Госуслуги». 

Источник: Газета.ру 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 240 человек
01.08.2025, 07:000 Маркировка колбас и повышение пенсий: новые законы вступают в силу 1 августа 31.07.2025, 22:000 Популярность Лабубу среди россиян объяснил маркетолог 31.07.2025, 22:001 Три водоёма в Псковской области признаны непригодными для купания 31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковской области прошёл праздничный водосвятный молебен
31.07.2025, 21:200 Что изменится в жизни россиян с 1 августа 31.07.2025, 21:000 Как летом избежать обезвоживания, рассказал врач 31.07.2025, 21:000 В Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи 31.07.2025, 20:580 Владимир Путин объявил благодарность директору водоканала Великих Лук Евгению Шумайлову
31.07.2025, 20:400 Мобильный пункт забора крови будет работать в Пскове 1 августа 31.07.2025, 20:200 На Струги Красные обрушился сильный ливень и гроза 31.07.2025, 20:130 Концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах 31.07.2025, 20:000 Грозы и ливни ожидаются на территории Псковской области ночью 1 августа
31.07.2025, 19:400 Состоялся чемпионат по плаванию МЧС России по Псковской области 31.07.2025, 19:200 Работы по строительству модульной почты активно ведутся в деревне Выбор Новоржевского округа 31.07.2025, 19:000 Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе 31.07.2025, 18:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об упразднении самозанятости
31.07.2025, 18:200 На псковича, укравшего кошелёк, завели уголовное дело 31.07.2025, 18:180 Сколько стоит ездить на новом кроссовере? Меньше, чем вы думаете 31.07.2025, 18:050 «Пастырь»: Таинство венчания 31.07.2025, 18:000 Выставка «Настоящая Россия» откроется в Изборске 8 августа
31.07.2025, 17:590 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 августа 31.07.2025, 17:560 Цифровая небезопасность 31.07.2025, 17:550 «Онлайн-брифинг»: Точки развития Островского района. ВИДЕО 31.07.2025, 17:510 Грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 августа
31.07.2025, 17:500 Могут ли приставы зайти в квартиру без разрешения должника, ответили псковичам 31.07.2025, 17:490 В Локне и Великих Луках откроются две новые ветаптеки, аттестованные Россельхознадзором 31.07.2025, 17:470 Прощание с архитектором Андреем Лебедевым состоится 2 августа в Выбутах 31.07.2025, 17:410 Музейные объекты Пушкинского заповедника от непогоды не пострадали
31.07.2025, 17:402 Дмитрий Быстров: Чем больше и крепче ТОСы, тем лучше развивается территория 31.07.2025, 17:320 В Пскове продавец «продуктов с помойки» продал телефон соседки и купил алкоголь 31.07.2025, 17:260 В первом полугодии СЗФО занял третье место по числу DDoS-атак – аналитики  31.07.2025, 17:240 Псковичу-наркоторговцу дали 12 лет строгого режима
31.07.2025, 17:200 День дружбы провели в Великих Луках 31.07.2025, 17:110 Дело об убийстве супруга женой в Дновском районе передано в суд  31.07.2025, 17:010 Роскомнадзор обвиняет Псковский перинатальный центр в нарушении закона о защите персональных данных 31.07.2025, 16:540 Псковские аграрии выбирают «цифру»
31.07.2025, 16:530 Музей Победы предлагает псковичам увековечить фронтовые письма 31.07.2025, 16:510 Проект помощи участникам СВО «Время жить» стартует в Пскове 31.07.2025, 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши 31.07.2025, 16:330 «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025». ВИДЕО
31.07.2025, 16:310 Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» завершает работу в Пушкинском заповеднике. ФОТО 31.07.2025, 16:290 Экс-полицейский попал под суд в Дедовичах за освобождение впоследствии погибшего нарушителя  31.07.2025, 16:160 Пскович может лишиться свободы на семь лет за похищенный корм и проникновение в магазин 31.07.2025, 16:150 Жителей Острова-3 поблагодарили за терпение при обновлении коммунальных сетей
31.07.2025, 16:060 Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН 31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору 31.07.2025, 15:572 Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов 31.07.2025, 15:450 Стрелять из средневековых пушек будут на фестивале «Железный град» в Изборске
31.07.2025, 15:340 Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 31.07.2025, 15:160 Дмитрий Быстров: В этом году Островский район планирует принять более 40 тысяч туристов 31.07.2025, 15:100 «Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия «моргачей» 31.07.2025, 15:060 Вокалистка из Петербурга приглашает псковичей на концерт «Посвящение Эми Уайнхаус»
31.07.2025, 14:520 Делай ТОС, два, три. ИНФОГРАФИКА 31.07.2025, 14:440 Паспорт и юбилейную медаль вручили переехавшему в Псковскую область из Латвии ветерану 31.07.2025, 14:410 Сотрудник завода «Титан-Полимер» стал бронзовым призером конкурса «Лучший по профессии» 31.07.2025, 14:360 Договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем призвали псковских дачников
31.07.2025, 14:270 МегаФон обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика 31.07.2025, 14:260 Остров активно развивается как туристический центр — глава районного Собрания 31.07.2025, 14:130 Среднемесячная температура выше нормы ожидается в августе в Псковской области 31.07.2025, 14:010 Асфальт уложили на расширенном перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове
31.07.2025, 13:590 Подать заявку на премию «Предприниматель года» могут псковичи до 1 октября 31.07.2025, 13:470 Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность 31.07.2025, 13:430 «Дневной дозор»: Как преодолеть кадровый кризис в местном самоуправлении? 31.07.2025, 13:410 Второй круг Юношеской футбольной лиги Северо-Запад возобновится 2 августа в Великих Луках
31.07.2025, 13:340 Открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» состоится в Пскове 15 августа 31.07.2025, 13:330 Рост собственных доходов в Островском районе за 6 лет увеличился на 65% 31.07.2025, 13:150 Соревнования для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут в Великих Луках 31.07.2025, 13:120 Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет
31.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии Островского района 31.07.2025, 13:000 Почти 500 детей из Псковской области пройдут патриотические смены «Время юных героев» 31.07.2025, 12:560 Велопробег из Пскова до Идрицы состоялся в честь победы в Великой Отечественной войне 31.07.2025, 12:500 Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы
31.07.2025, 12:470 Опубликована афиша мероприятий к 95-летию ВДВ в Великих Луках 31.07.2025, 12:391 Прекращено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Моглино» Ольги Торбич 31.07.2025, 12:300 В Великих Луках начались работы по замене гранита на территории Вечного огня 31.07.2025, 12:290 Буфет просят открыть в Палкинской средней школе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru