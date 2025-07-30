Общество

700 псковских семей воспользовались возможностью получить остаток маткапитала

Семьи с детьми в Псковской области могут получить остаток средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей. С сентября прошлого года такой возможностью уже воспользовались 700 семей. Отделение СФР по Псковской области перечислило родителям региона на эти цели 2,9 миллионов рублей, сообщили Псковской Лене Новостей в пресс-службе реготделения.

Остаток маткапитала выплачивается независимо от возраста ребенка, доходов и имущества семьи. Средства перечисляются в виде единовременной выплаты. Направить их родители могут на любые цели.

«Подать заявление на получение выплаты можно через портал Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР или в МФЦ. Срок его рассмотрения – до 5 рабочих дней. Деньги перечисляются родителям на банковский счет также в течение 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения. Размер выплаты составляет фактическую сумму, оставшуюся на сертификате в день обращения его владельца за выплатой», — отметил управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Узнать точную сумму оставшихся средств владелец сертификата может, заказав соответствующую выписку в личном кабинете на портале Госуслуг, либо обратившись лично в клиентскую службу или МФЦ.

В настоящее время сертификат на материнский капитал выдается проактивно, напомнили в пресс-службе. Отделение СФР по Псковской области оформляет его самостоятельно после поступления сведений о рождении ребенка из органов ЗАГС. Вся информация о маткапитале оперативно поступает в личный кабинет родителя на портале Госуслуг.

В 2025 году размер материнского капитала составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка и 912 162,09 рубля — на второго, если семья еще не получала капитал на первого малыша. Если уже был предоставлен сертификат на первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года, размер выплаты увеличивается на 221 895,14 рубля при появлении второго ребенка.

Подробнее по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).